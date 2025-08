Il giornalista Alec Luhn scompare durante un’escursione in solitaria in Norvegia: trovato vivo dopo 5 giorni

Il giornalista americano Alec Luhn è stato trovato vivo dopo cinque giorni dalla scomparsa: era partito per un’escursione in solitaria in un parco nazionale norvegese dove sarebbe caduto. Ha riportato fratture alle gambe, ma sta bene.

Foto da Facebook

Il giornalista americano Alec Luhn era scomparso durante un'escursione in un parco nazionale norvegese ed è stato ritrovato vivo dopo cinque giorni. A trovarlo sono stati i soccorritori in elicottero che sorvolavano il parco nazionale Folgefonna. Stando alle prime informazioni il giornalista è stato trovato con alcune ferite alle gambe. Per i soccorritori è un miracolo averlo trovato vivo: "Non ricordo di aver trovato qualcuno vivo dopo così tanti giorni. La ricerca non finisce sempre così, ma oggi è successo. È un enorme sollievo per tutti coloro che hanno preso parte a questa impresa", ha precisato Stig Hope, ovvero il volontario della Croce Rossa e responsabile del team operativo di Folgefonna, e come riporta la Cnn.

La moglie del giornalista, Veronika Silchenko, ha tenuto a ringraziare chi è stato impegnato nelle ricerche: "Siamo davvero molto felici! Grazie di cuore a tutti coloro che in Norvegia ci hanno aiutato a ritrovarlo".

A dare l'allarme era stata proprio la moglie lo scorso lunedì dopo che non lo aveva più visto tornare con il volo di ritorno prenotato: l'escursione era iniziata il giovedì precedente, ma non si era preoccupata perché si sapeva che il telefono non prendeva nella natura selvaggia. Dopotutto Alec Luhn, 38 anni, è uno dei più noti giornalisti ambientali al mondo tanto che ha collaborato con testate come The Guardian, Scientific American e National Geographic. Spesso quindi faceva queste escursioni in solitaria.

Le squadre di soccorso lo hanno trovato oggi mercoledì 6 agosto alle 11:34 dopo ore e ore di ricerche: i controlli hanno compreso una vasta zona e le forti piogge avevano reso difficile le operazioni. Poi la bella notizia. A parte le fratture alle gambe a causa di una caduta probabilmente, il giornalista fortunatamente sta bene.