Il gesto eroico del pompiere Antonio Ciccorelli: salva due donne e muore, era prossimo alla pensione Dopo il primo salvataggio di due donne bloccate nell'auto allagata per il maltempo a Foggia, il vigile del fuoco Antonio Ciccorelli si è diretto con un collega verso un'altra zona per altri soccorsi ma il fuoristrada di servizio è stato travolto e trascinato dall'acqua del canale in piena per circa 700 metri. Il caporeparto dei pompieri è morto nell'abitacolo.

A cura di Antonio Palma

Il vigile del fuoco Antonio Ciccorelli aveva appena salvato due donne dalla furia dell’acqua che si era abbattuta sulla provincia di Foggia quando ieri sera è stato travolto a sua volta e ucciso dalla piena di un torrente sulla Strada tra San Severo e Apricena. Un gesto eroico durante il quale ha sfidato l’inferno di acqua e fango per raggiungere le due automobiliste bloccate in un sottopasso allagato per poi rimetteresti in auto per portare aiuto ad altri cittadini colpiti dal maltempo.

A raccontarlo sono le stesse donne salvate dal pompiere con i colleghi. “Antonio Ciccorelli ci ha portato in salvo, per il sollievo delle nostre famiglie, ed è andato incontro al suo destino per portare aiuto ad altri. Il cuore mi fa male al pensiero che siamo state le ultime persone che ha abbracciato” ha dichiarato una delle due donne tratte in salvo. “È corso da noi, l'ho supplicato di salvarmi, lui era commosso perché non riusciva a tirarmi fuori ma mi ha detto che non mi abbandonava, infine ci hanno messo in salvo dal portabagagli e portate in braccio e sono andati verso Apricena” ha raccontato l’altra donna soccorsa.

Il fuoristrada dei vigili del fuoco travolto dal torrente.

Come spiegano dai vigili del fuoco, il caporeparto Antonio Ciccorelli era tra i 25 pompieri che erano stai inviati con vari mezzi in soccorso degli automobilisti rimasti in panne e bloccati dopo che una bomba d’acqua si era abbattuta nella zona di Foggia, tra San Severo, Torre Maggiore e Apricena. Il pompiere avrebbe compiuto 60 anni tra un mese ed era prossimo alla pensione ma, come sempre, era subito corso in strada con il fuoristrada di servizio per aiutare la popolazione con un altro collega.

Dopo il primo salvataggio sulla provinciale, la loro vettura si era diretta sulla strada regionale dove è stata colpita in pieno e trascinata dall'acqua del canale in piena per circa 700 metri. Fortunatamente il collega è riuscito a uscire e mettersi in salvo mentre Antonio Ciccorelli è rimasto bloccato nell'abitacolo del mezzo e trovato ormai cadavere nelle prime ore di mercoledì in un canale che costeggia la statale.

“Siamo sconvolti. Anche se per mestiere mettiamo in conto che possa accadere, è una tragedia immensa. Un dolore enorme” hanno dichiarato i colleghi di Antonio Ciccorelli, Il cui corpo è stato ritrovato ancora all'interno del fuoristrada. Il vigile del fuoco lascia moglie e figlio. Tantissimi i messaggi di cordoglio dal mondo istituzionale, sia locale che nazionale, compreso quello del Presidente della Repubblica Sergio Matarella. Il Sindaco di San Severo e quello di Foggia hanno dichiarato che nel giorno dei funerali, durante lo svolgimento del rito funebre, sarà proclamato il lutto cittadino.