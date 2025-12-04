Il fratello di Tatiana Tramacere: “Può essere successo di tutto”. I dubbi della mamma sul ragazzo che frequentava

Tatiana Tramacere, 27 anni

Continuano senza sosta le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne di origine ucraina scomparsa ormai dallo scorso 24 novembre da Nardò, in Puglia. Ricerche che sono state estese in tutta Italia dopo alcune testimonianze secondo cui la ragazza si sarebbe spostata verso la Lombardia. E con il passare delle ore cresce anche la preoccupazione della famiglia, mentre la Procura di Lecce ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio, anche se dalle indagini preliminari "non sono emersi elementi che possano far pensare che le sia successo qualcosa di particolarmente grave".

"Spero che mia sorella sia andata via da sola e che torni presto ma siamo disperati, potrebbe esserle accaduto di tutto. Però non ci arrendiamo alla paura e ai brutti pensieri, continuiamo a cercarla", ha detto al Corriere della Sera il fratello di Tatiana, Vladimir, alpino in Friuli. Il quale ha anche confermato l'insistenza nei confronti della ragazza da parte di Alessandro Bonsegna, operaio, 30 anni, il ragazzo che sempre Tatiana stava frequentando e che avrebbe cenato con lei, a casa sua alla presenza dei genitori di lui, la sera prima della scomparsa.

Un messaggio di buongiorno inviato da Bonsegna il giorno dopo la sparizione non è stato mai visualizzato. Il giovane è stato già interrogato e il suo telefono sequestrato, da giorni pare che non si faccia vedere in giro. Su di lui ci sono anche i dubbi della madre della 27enne scomparsa. Inizialmente i genitori adottivi non hanno dato l'allarme, dato che la ragazza si era già allontanata in passato, il che è testimoniato anche dal fatto che la denuncia di scomparsa è stata presentata quattro giorni dopo che della ragazza si erano perse le tracce, ma ora sono convinti che le sia successo qualcosa. E che c'entri proprio Bonsegna.

"Alessandro era un’ossessione. Lui è andato in officina, è venuto due volte a casa, ma Tatiana non ne voleva sapere niente. Insisteva con Tatiana, è strano che il ragazzo non si faccia vedere in giro", ha detto Ornella, la mamma di Tatiana, ieri ai microfoni della trasmissione di Rai 1 La Vita in Diretta. "È una famiglia a pezzi, disperata, che non sa più a che santo votarsi", ha rincarato la dose il fratello del papà della giovane, aggiungendo: "Mio fratello ha dato tutto a Tatiana, anche più di quanto fosse necessario, forse. Ma lei ha sempre avuto l’inclinazione ad una certa indipendenza".

Il fratello di Tatiana ha poi rivelato che la 27enne aveva una relazione con un ragazzo di nome Mino, e che aveva programmato di andarlo a trovare, tanto da avere una prenotazione per un treno. La ragazza sarebbe dovuta partire "giovedì scorso", ma non ci sono prove che abbia mai preso quel treno. La famiglia ipotizza che volesse fargli una sorpresa.