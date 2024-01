Il figlio investe e uccide il padre facendo retromarcia con il furgone: tragedia a Prato È successo questa mattina a Poggio a Caiano. Inutili i tentativi di soccorso, l’uomo di 68 anni è morto poco dopo a Careggi. Malore per il figlio 41enne dopo aver appreso della tragica notizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, 17 gennaio, a Poggio a Caiano, in provincia di Prato. I fatti in via Melani, davanti ad una carrozzeria, intorno alle 12.30. Un quarantunenne ha investito accidentalmente il padre mentre faceva marciaindietro con il suo furgone. La vittima si chiamava Giuseppe Costantino e aveva 68 anni.

Secondo le ricostruzioni, padre e figlio si trovavano nei pressi dell'officina per un controllo al veicolo quando è avvenuto il dramma. Arrivati in strada c'era un mezzo delle ditte confinanti che impediva di fare manovra per entrare nel portone d'ingresso. A quel punto il 68enne è sceso con l'intenzione di aiutare nel parcheggio il figlio. Quest'ultimo ha ingranato la retromarcia ma ha colpito il padre in pieno, seppur con una velocità si può dire a passo d'uomo.

Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco per aiutare i sanitari a recuperare il corpo dell'uomo finito sotto il furgone. Poi la medicalizzata della Misericordia di Poggio a Caiano ha prestato i soccorsi e trasportato il ferito a Careggi dove però l'uomo è morto poco dopo.

Il figlio si è recato subito al nosocomio di Firenze per avere notizie del genitore e quando ha avuto la notizia della morte ha avuto un malore.

La Procura ha affidato le indagini alla polizia municipale e ha disposto il sequestro del mezzo. La strada è stata chiusa al traffico per i rilievi curati dalla polizia municipale. La dinamica precisa del tragico incidente è ora in corso di ricostruzione da parte della Municipale.