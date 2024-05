video suggerito

Il cestista Aurimas Cybas trovato morto per strada a Genova dopo serata in discoteca: indagini in corso Aurimas Cyba, cestista lituano di 27 anni, è stato trovato morto sotto il muraglione di Carignano nei pressi del pronto soccorso dell’ospedale Galliera, a Genova. Si indaga per omicidio: il giovane era stato in una discoteca dove aveva litigato con alcuni avventori prima della tragedia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

È un vero e proprio giallo quello che è scoppiato a Genova nelle ultime ore e che riguarda la morte di un atleta lituano, trovato cadavere ieri mattina per strada sotto il muraglione di Carignano nei pressi del pronto soccorso dell'ospedale Galliera.

La vittima è il cestista Aurimas Cyba, aveva 27 anni. La Procura del capoluogo ligure ha aperto un'indagine per omicidio sulla morte del ragazzo, verificatasi tra venerdì e sabato sera. Il pubblico ministero di turno Giancarlo Vona ha anche disposto l'autopsia per chiarire cosa sia successo e per accertare se vi siano segni di violenza. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Sabato mattina il corpo del giovane è stato notato da un passante che si è affacciato dal muraglione e vedendolo ha subito chiamato le forze dell’ordine.

L'atleta si trovava a Genova ospite di un amico che gioca nel Basket Sestri. Al momento, due sono le ipotesi più battute: un incidente (potrebbe aver perso l'equilibrio ed è caduto per venti metri), o, appunto un omicidio. Il cestista aveva passato la serata con alcuni amici in una discoteca di piazza Dante. Qui avrebbe bevuto un paio di drink e poi avrebbe litigato con alcuni avventori tanto che i buttafuori lo avrebbero accompagnato all'esterno del locale.

I militari stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza per capire se abbia perso l'equilibrio magari perché sotto effetto di alcol o droghe, o se qualcuno lo abbia spinto, anche a seguito di una rapina. I carabinieri stanno sentendo diversi testimoni per chiarire quanto successo.