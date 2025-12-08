Attualità
Lotteria Italia 2025-26

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto l’8 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto oggi lunedì 8 dicembre. Serie e numero del tagliando che è stato venduto a Massa. L’estrazione finale si terrà il 6 gennaio.
A cura di Daniela Seclì
Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto lunedì 8 dicembre nella puntata di Affari tuoi. Stefano De Martino e Herbert Ballerina hanno annunciato serie e numero del tagliando vincente che si aggiudica il premio di 10mila euro. Il biglietto è stato venduto a Massa. C’è tempo fino al 14 dicembre per registrare il proprio tagliando e partecipare all’estrazione dei premi giornalieri. Il 6 gennaio, invece, saranno estratti i premi milionari.

Il biglietto della Lotteria Italia dell’8 dicembre venduto a Massa: la serie

Serie e numero del biglietto della Lotteria Italia estratto stasera, lunedì 8 dicembre: N 025637. Il tagliando è stato venduto a Massa. Si aggiudica uno dei premi giornalieri pari al valore di 10mila euro. Il biglietto è stato annunciato da Stefano De Martino e Herbert Ballerina nel corso della puntata di Affari tuoi di stasera.

Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita

Ecco i passaggi da seguire per partecipare all’estrazione dei premi giornalieri. Dopo avere acquistato un biglietto del costo di 5 euro presso una tabaccheria, presso i negozi convenzionati o online tramite il proprio conto di gioco, occorrerà collegarsi al sito ufficiale della Lotteria Italia e registrare il codice presente sul tagliando. È importante compiere questa operazione entro e non oltre il 14 dicembre. Dopo non sarà più possibile partecipare alle estrazioni che si protrarranno fino al 26 dicembre. I fortunati vincitori potranno riscuotere la vincita presentando il tagliando presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. a Roma o recandosi presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo.

L'elenco dei biglietti vincenti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono

Le estrazioni dei premi giornalieri hanno avuto inizio il 28 settembre e da allora sono stati estratti 62 biglietti del valore di 10mila euro. I tagliandi che risulteranno vincenti dal 21 al 26 dicembre, invece, daranno diritto alla somma di 20mila euro. Serie, numero e dove sono stati venduti i biglietti dei premi giornalieri della Lotteria Italia estratti fino a oggi:

C 067390 POTENZA

B 084256 VENEZIA

E 231296 ROMA

A 088576 UDINE

F 020001 CALVIZZANO (NA)

D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)

A 072152 ROMA

D 214542 MONTEROTONDO (RM)

E 107219 ROMA

A 297470 ROMA

D 231541 RAVENNA

B 259110 TEANO (CE)

B 228721 MODICA (RG)

E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)

F 010658 JESOLO (VE)

A 221233 CATANZARO

A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)

F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)

B 097608 GRUGLIASCO (TO)

F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)

B 019768 MANIAGO (PN)

A 423707 GIARRE (CT)

F 255336 CORTONA (AR)

E 322375 FINALE LIGURE (SV)

C 080848 ROMA

E 378970 ROMA

E 144103 ROMA

A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)

C 011518 AGRIGENTO

D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)

E 234493 MODENA

B 216850 PASTORANO (CE)

AA 366457 ONLINE

C 236581 FAVIGNANA (TP)

D 097029 RAPALLO (GE)

C 421719 TRICASE (LE)

O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)

O 071166 VITTUONE (MI)

E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)

C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)

E 218477 PINETO (TE)

B 427626 SENIGALLIA (AN)

C 227866 CALVI DELL'UMBRIA (TR)

D 429688 PISA

F 391580 ROMA

E 259830 BERTINORO (FC)

O 277614 GENOVA

M 204727 VARESE

L 094630 PALERMO

C 133489 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

AA 095928 ONLINE

M 041856 SAN GIULIANO MILANESE (MI)

B 054728 GENOVA

O 120823 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

F 462922 CASTEL DI SANGRO (AQ)

C 364312 PRIOLO (SR)

L 069187 SPOLETO (PG)

A 026148 LIGNANO SABBIADORO (UD)

A 395712 CINISELLO BALSAMO (MI)

C 090789 MASSAFRA (TA)

E 067424 PALERMO

