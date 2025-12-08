Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto l’8 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto
Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto lunedì 8 dicembre nella puntata di Affari tuoi. Stefano De Martino e Herbert Ballerina hanno annunciato serie e numero del tagliando vincente che si aggiudica il premio di 10mila euro. Il biglietto è stato venduto a Massa. C’è tempo fino al 14 dicembre per registrare il proprio tagliando e partecipare all’estrazione dei premi giornalieri. Il 6 gennaio, invece, saranno estratti i premi milionari.
Il biglietto della Lotteria Italia dell’8 dicembre venduto a Massa: la serie
Serie e numero del biglietto della Lotteria Italia estratto stasera, lunedì 8 dicembre: N 025637. Il tagliando è stato venduto a Massa. Si aggiudica uno dei premi giornalieri pari al valore di 10mila euro. Il biglietto è stato annunciato da Stefano De Martino e Herbert Ballerina nel corso della puntata di Affari tuoi di stasera.
Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita
Ecco i passaggi da seguire per partecipare all’estrazione dei premi giornalieri. Dopo avere acquistato un biglietto del costo di 5 euro presso una tabaccheria, presso i negozi convenzionati o online tramite il proprio conto di gioco, occorrerà collegarsi al sito ufficiale della Lotteria Italia e registrare il codice presente sul tagliando. È importante compiere questa operazione entro e non oltre il 14 dicembre. Dopo non sarà più possibile partecipare alle estrazioni che si protrarranno fino al 26 dicembre. I fortunati vincitori potranno riscuotere la vincita presentando il tagliando presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. a Roma o recandosi presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo.
L'elenco dei biglietti vincenti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono
Le estrazioni dei premi giornalieri hanno avuto inizio il 28 settembre e da allora sono stati estratti 62 biglietti del valore di 10mila euro. I tagliandi che risulteranno vincenti dal 21 al 26 dicembre, invece, daranno diritto alla somma di 20mila euro. Serie, numero e dove sono stati venduti i biglietti dei premi giornalieri della Lotteria Italia estratti fino a oggi:
C 067390 POTENZA
B 084256 VENEZIA
E 231296 ROMA
A 088576 UDINE
F 020001 CALVIZZANO (NA)
D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)
A 072152 ROMA
D 214542 MONTEROTONDO (RM)
E 107219 ROMA
A 297470 ROMA
D 231541 RAVENNA
B 259110 TEANO (CE)
B 228721 MODICA (RG)
E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)
F 010658 JESOLO (VE)
A 221233 CATANZARO
A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)
F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)
B 097608 GRUGLIASCO (TO)
F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)
B 019768 MANIAGO (PN)
A 423707 GIARRE (CT)
F 255336 CORTONA (AR)
E 322375 FINALE LIGURE (SV)
C 080848 ROMA
E 378970 ROMA
E 144103 ROMA
A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
C 011518 AGRIGENTO
D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)
E 234493 MODENA
B 216850 PASTORANO (CE)
AA 366457 ONLINE
C 236581 FAVIGNANA (TP)
D 097029 RAPALLO (GE)
C 421719 TRICASE (LE)
O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)
O 071166 VITTUONE (MI)
E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)
C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)
E 218477 PINETO (TE)
B 427626 SENIGALLIA (AN)
C 227866 CALVI DELL'UMBRIA (TR)
D 429688 PISA
F 391580 ROMA
E 259830 BERTINORO (FC)
O 277614 GENOVA
M 204727 VARESE
L 094630 PALERMO
C 133489 SAN NICOLA LA STRADA (CE)
AA 095928 ONLINE
M 041856 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
B 054728 GENOVA
O 120823 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
F 462922 CASTEL DI SANGRO (AQ)
C 364312 PRIOLO (SR)
L 069187 SPOLETO (PG)
A 026148 LIGNANO SABBIADORO (UD)
A 395712 CINISELLO BALSAMO (MI)
C 090789 MASSAFRA (TA)
E 067424 PALERMO