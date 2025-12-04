Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 4 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto

Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 4 dicembre è stato estratto un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri: qual è il numero del tagliando vincente, la serie e la città in cui è stato venduto. Al possessore vanno 10mila euro.

Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 4 dicembre 2025, Stefano De Martino e Herbert Ballerina hanno riservato spazio al gioco parallelo legato alle estrazioni dei biglietti della Lotteria Italia, valida per i premi giornalieri. Nel corso della serata è stato annunciato, dopo l'apertura del pacco contenente 5 euro, il numero del tagliando vincente, la serie e il luogo in cui è stato venduto. Il valore del premio è di 10mila euro, mentre l'estrazione finale si terrà in occasione della puntata speciale del 6 gennaio.

Il biglietto della Lotteria Italia del 4 dicembre venduto a Cinisello Balsamo: la serie

Giovedì 4 dicembre è stato estratto un nuovo biglietto della Lotteria Italia e ad Affari Tuoi, nel corso della puntata, è stato svelato il numero di serie e la città in cui è stato venduto: A395712 venduto a Cinisello Balsamo (MI). Il possessore del tagliando si aggiudica il premio da 10mila euro.

Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita

Per partecipare all'estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia, che avviene in diretta ad Affari Tuoi tutti i giorni tranne il sabato e la domenica, occorre registrare il proprio tagliando seguendo una procedura, qui sotto elencata. Ecco quali passaggi seguire:

Scoprire il codice presente sul biglietto nascosto sotto la scritta "Scopri il codice e QR code"

Accedere all'area "Registra il tuo biglietto" sul sito ufficiale della Lotteria Italia

Compilare il modulo indicando serie e numero del biglietto, codice di 10 cifre e recapito telefonico

Sarà poi possibile riscuotere l'eventuale vincita entro 180 giorni dall'annuncio del biglietto vincente. In caso di biglietto cartaceo, occorrerà presentarlo o inviarlo all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. in viale del Campo Boario, a Roma. Oppure presentare il biglietto presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo e sarà la banca a premurarsi di inviare il tagliando all'Ufficio Premi. In caso di biglietto acquistato online, la riscossione potrà essere effettuata solo dal titolare del conto di gioco che dovrà recarsi presso l'Ufficio Premi o presso l'Istituto Intesa Sanpaolo.

L'elenco dei biglietti vincenti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono

L'estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia è iniziata il 28 settembre 2025 e si concluderà il 26 dicembre 2025. Nella settimana che comprende Natale, dal 21 al 26 dicembre, il valore del premio raddoppierà e sarà 20mila euro anziché 10mila. Ecco la lista di tutti i biglietti vincenti, oltre al tagliando già citato estratto oggi:

C 067390 POTENZA

B 084256 VENEZIA

E 231296 ROMA

A 088576 UDINE

F 020001 CALVIZZANO (NA)

D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)

A 072152 ROMA

D 214542 MONTEROTONDO (RM)

E 107219 ROMA

A 297470 ROMA

D 231541 RAVENNA

B 259110 TEANO (CE)

B 228721 MODICA (RG)

E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)

F 010658 JESOLO (VE)

A 221233 CATANZARO

A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)

F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)

B 097608 GRUGLIASCO (TO)

F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)

B 019768 MANIAGO (PN)

A 423707 GIARRE (CT)

F 255336 CORTONA (AR)

E 322375 FINALE LIGURE (SV)

C 080848 ROMA

E 378970 ROMA

E 144103 ROMA

A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)

C 011518 AGRIGENTO

D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)

E 234493 MODENA

B 216850 PASTORANO (CE)

AA 366457 ONLINE

C 236581 FAVIGNANA (TP)

D 097029 RAPALLO (GE)

C 421719 TRICASE (LE)

O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)

O 071166 VITTUONE (MI)

E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)

C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)

E 218477 PINETO (TE)

B 427626 SENIGALLIA (AN)

C 227866 CALVI DELL'UMBRIA (TR)

D 429688 PISA

F 391580 ROMA

E 259830 BERTINORO (FC)

O 277614 GENOVA

M 204727 VARESE

L 094630 PALERMO

C 133489 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

AA 095928 ONLINE

M 041856 SAN GIULIANO MILANESE (MI)

B 054728 GENOVA

O 120823 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

F 462922 CASTEL DI SANGRO (AQ)

C 364312 PRIOLO (SR)

L 069187 SPOLETO (PG)

A 026148 Lignano Sabbiadoro