Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 3 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto
Serie e numero del biglietto vincente della Lotteria Italia estratto nel corso della puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 3 dicembre. Stefano De Martino e Herbert Ballerina hanno annunciato che il tagliando è stato venduto a Lignano Sabbiadoro. I premi giornalieri saranno estratti fino al 26 dicembre e inizialmente avranno un valore di 10mila euro, in prossimità del Natale invece varranno 20mila euro. L'estrazione finale dei premi milionari avverrà il 6 gennaio.
Il biglietto della Lotteria Italia del 3 dicembre venduto a Lignano Sabbiadoro: la serie
Il biglietto della Lotteria Italia estratto stasera, mercoledì 3 dicembre, nella trasmissione Affari tuoi. Serie e numero: A 026148. Il tagliando è stato venduto a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. Il biglietto vincente, come di consueto, è stato annunciato da Stefano De Martino e Herbert Ballerina dopo l'uscita del pacco contenente 5 euro.
Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita
C'è tempo fino alle ore 23:59 del 14 dicembre per registrare il proprio biglietto sul sito della Lotteria Italia e concorrere all'estrazione dei premi giornalieri. Poi non resta che assistere all'annuncio dei tagliandi vincenti. L'appuntamento è dalla domenica al venerdì nella trasmissione Affari tuoi, in onda alle ore 21:30 su Rai1. In alternativa si può consultare la lista dei biglietti estratti presente sul sito ufficiale della Lotteria Italia. Una volta verificata l'avvenuta vincita, si può riscuotere la cifra attraverso due modalità:
- Andando di persona o inviando il biglietto all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. a Roma;
- recarsi presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo.
Se il biglietto, che ha un costo di 5 euro, è stato acquistato online, dovrà essere il titolare del conto di gioco a effettuare la procedura di riscossione della vincita.
L'elenco dei biglietti vincenti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono
Dal 28 settembre a oggi sono stati estratti 58 biglietti vincenti validi per aggiudicarsi uno dei premi giornalieri. Il valore dei tagliandi subirà variazioni man mano che ci si avvicina a Natale:
- fino al 20 dicembre i biglietti vincenti daranno diritto a una vincita di 10mila euro;
- dal 21 al 26 dicembre i biglietti estratti avranno un valore di 20mila euro.
Ecco serie, numero e dove sono stati venduti i biglietti dei premi giornalieri della Lotteria Italia:
C 067390 POTENZA
B 084256 VENEZIA
E 231296 ROMA
A 088576 UDINE
F 020001 CALVIZZANO (NA)
D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)
A 072152 ROMA
D 214542 MONTEROTONDO (RM)
E 107219 ROMA
A 297470 ROMA
D 231541 RAVENNA
B 259110 TEANO (CE)
B 228721 MODICA (RG)
E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)
F 010658 JESOLO (VE)
A 221233 CATANZARO
A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)
F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)
B 097608 GRUGLIASCO (TO)
F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)
B 019768 MANIAGO (PN)
A 423707 GIARRE (CT)
F 255336 CORTONA (AR)
E 322375 FINALE LIGURE (SV)
C 080848 ROMA
E 378970 ROMA
E 144103 ROMA
A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
C 011518 AGRIGENTO
D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)
E 234493 MODENA
B 216850 PASTORANO (CE)
AA 366457 ONLINE
C 236581 FAVIGNANA (TP)
D 097029 RAPALLO (GE)
C 421719 TRICASE (LE)
O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)
O 071166 VITTUONE (MI)
E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)
C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)
E 218477 PINETO (TE)
B 427626 SENIGALLIA (AN)
C 227866 CALVI DELL'UMBRIA (TR)
D 429688 PISA
F 391580 ROMA
E 259830 BERTINORO (FC)
O 277614 GENOVA
M 204727 VARESE
L 094630 PALERMO
C 133489 SAN NICOLA LA STRADA (CE)
AA 095928 ONLINE
M 041856 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
B 054728 GENOVA
O 120823 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
F 462922 CASTEL DI SANGRO (AQ)
C 364312 PRIOLO (SR)
L 069187 SPOLETO (PG)