Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 3 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto

Serie e numero del biglietto vincente della Lotteria Italia estratto oggi mercoledì 3 dicembre ad Affari tuoi. Il tagliando che si aggiudica uno dei premi giornalieri da 10mila euro è stato venduto a Lignano Sabbiadoro in provincia di Udine. Serie e numero del biglietto vincente annunciato da Stefano De Martino.

Serie e numero del biglietto vincente della Lotteria Italia estratto nel corso della puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 3 dicembre. Stefano De Martino e Herbert Ballerina hanno annunciato che il tagliando è stato venduto a Lignano Sabbiadoro. I premi giornalieri saranno estratti fino al 26 dicembre e inizialmente avranno un valore di 10mila euro, in prossimità del Natale invece varranno 20mila euro. L'estrazione finale dei premi milionari avverrà il 6 gennaio.

Il biglietto della Lotteria Italia del 3 dicembre venduto a Lignano Sabbiadoro: la serie

Il biglietto della Lotteria Italia estratto stasera, mercoledì 3 dicembre, nella trasmissione Affari tuoi. Serie e numero: A 026148. Il tagliando è stato venduto a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. Il biglietto vincente, come di consueto, è stato annunciato da Stefano De Martino e Herbert Ballerina dopo l'uscita del pacco contenente 5 euro.

Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita

C'è tempo fino alle ore 23:59 del 14 dicembre per registrare il proprio biglietto sul sito della Lotteria Italia e concorrere all'estrazione dei premi giornalieri. Poi non resta che assistere all'annuncio dei tagliandi vincenti. L'appuntamento è dalla domenica al venerdì nella trasmissione Affari tuoi, in onda alle ore 21:30 su Rai1. In alternativa si può consultare la lista dei biglietti estratti presente sul sito ufficiale della Lotteria Italia. Una volta verificata l'avvenuta vincita, si può riscuotere la cifra attraverso due modalità:

Andando di persona o inviando il biglietto all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. a Roma;

recarsi presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo.

Se il biglietto, che ha un costo di 5 euro, è stato acquistato online, dovrà essere il titolare del conto di gioco a effettuare la procedura di riscossione della vincita.

L'elenco dei biglietti vincenti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono

Dal 28 settembre a oggi sono stati estratti 58 biglietti vincenti validi per aggiudicarsi uno dei premi giornalieri. Il valore dei tagliandi subirà variazioni man mano che ci si avvicina a Natale:

fino al 20 dicembre i biglietti vincenti daranno diritto a una vincita di 10mila euro;

dal 21 al 26 dicembre i biglietti estratti avranno un valore di 20mila euro.

Ecco serie, numero e dove sono stati venduti i biglietti dei premi giornalieri della Lotteria Italia:

C 067390 POTENZA

B 084256 VENEZIA

E 231296 ROMA

A 088576 UDINE

F 020001 CALVIZZANO (NA)

D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)

A 072152 ROMA

D 214542 MONTEROTONDO (RM)

E 107219 ROMA

A 297470 ROMA

D 231541 RAVENNA

B 259110 TEANO (CE)

B 228721 MODICA (RG)

E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)

F 010658 JESOLO (VE)

A 221233 CATANZARO

A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)

F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)

B 097608 GRUGLIASCO (TO)

F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)

B 019768 MANIAGO (PN)

A 423707 GIARRE (CT)

F 255336 CORTONA (AR)

E 322375 FINALE LIGURE (SV)

C 080848 ROMA

E 378970 ROMA

E 144103 ROMA

A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)

C 011518 AGRIGENTO

D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)

E 234493 MODENA

B 216850 PASTORANO (CE)

AA 366457 ONLINE

C 236581 FAVIGNANA (TP)

D 097029 RAPALLO (GE)

C 421719 TRICASE (LE)

O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)

O 071166 VITTUONE (MI)

E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)

C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)

E 218477 PINETO (TE)

B 427626 SENIGALLIA (AN)

C 227866 CALVI DELL'UMBRIA (TR)

D 429688 PISA

F 391580 ROMA

E 259830 BERTINORO (FC)

O 277614 GENOVA

M 204727 VARESE

L 094630 PALERMO

C 133489 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

AA 095928 ONLINE

M 041856 SAN GIULIANO MILANESE (MI)

B 054728 GENOVA

O 120823 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

F 462922 CASTEL DI SANGRO (AQ)

C 364312 PRIOLO (SR)

L 069187 SPOLETO (PG)