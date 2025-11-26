Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 26 novembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto
Serie e numero del biglietto vincente della Lotteria Italia estratto oggi, mercoledì 26 novembre. L'estrazione è avvenuta nel consueto appuntamento con la trasmissione di Rai1 Affari tuoi. Stefano De Martino e Herbert Ballerina hanno annunciato il tagliando vincente e dove è stato venduto. La fortuna ha baciato San Giuliano Milanese. Il biglietto ha un valore di 10mila euro. L'estrazione finale della Lotteria Italia si terrà il 6 gennaio, ma sarà possibile concorrere ai premi giornalieri solo fino al 26 dicembre. Il biglietto estratto stasera.
Il biglietto della Lotteria Italia del 26 novembre venduto a San Giuliano Milanese: la serie
Il biglietto della Lotteria Italia estratto nella puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 26 novembre. Serie e numero: M 041856. Il tagliando vincente annunciato da Stefano De Martino e Herbert Ballerina è stato venduto a San Giuliano Milanese (Milano).
Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita
Innanzitutto va fatta una importante precisazione. Per concorrere all'estrazione dei premi giornalieri non basta essere in possesso di un biglietto della Lotteria Italia, occorre anche registrarlo sul sito ufficiale. Bisogna affrettarsi. Il codice va inserito nell'apposito form presente sul sito Lotteria-Italia.it entro e non oltre le 23:59 del 14 dicembre. Dopo questa data non sarà più possibile registrare il proprio tagliando. Se siete tra i fortunati a cui è stato assegnato uno dei premi giornalieri, non vi resta che riscuotere la vincita. Anche in questo caso ci sono delle tempistiche precise da rispettare. Entro 180 giorni occorre recarsi a Roma, presso Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. Oppure – e questa modalità è più rischiosa – si può inviare il biglietto per posta, sempre a quell'ufficio. In alternativa, ci si può rivolgere all'istituto di credito Intesa Sanpaolo che provvederà a compiere tutte le azioni necessarie per farvi ottenere la cifra vinta. In caso il biglietto non fosse cartaceo ma acquistato online, a fare l'iter necessario a riscuotere la vincita deve essere il titolare del conto di gioco.
L'elenco dei biglietti vincenti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono
I biglietti vincenti della Lotteria Italia validi per i premi giornalieri hanno un valore diverso a seconda del periodo in cui vengono estratti. Se il tagliando rientra nelle estrazioni fatte dal 28 settembre al 19 dicembre avrà un valore di 10mila euro. Se risulta vincente dal 21 al 26 dicembre allora vale 20mila euro. Vediamo l'elenco dei biglietti estratti finora, che al momento appunto valgono 10mila euro:
- C 067390 POTENZA
- B 084256 VENEZIA
- E 231296 ROMA
- A 088576 UDINE
- F 020001 CALVIZZANO (NA)
- D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)
- A 072152 ROMA
- D 214542 MONTEROTONDO (RM)
- E 107219 ROMA
- A 297470 ROMA
- D 231541 RAVENNA
- B 259110 TEANO (CE)
- B 228721 MODICA (RG)
- E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)
- F 010658 JESOLO (VE)
- A 221233 CATANZARO
- A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)
- F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)
- B 097608 GRUGLIASCO (TO)
- F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)
- B 019768 MANIAGO (PN)
- A 423707 GIARRE (CT)
- F 255336 CORTONA (AR)
- E 322375 FINALE LIGURE (SV)
- C 080848 ROMA
- E 378970 ROMA
- E 144103 ROMA
- A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
- C 011518 AGRIGENTO
- D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)
- E 234493 MODENA
- B 216850 PASTORANO (CE)
- AA 366457 ONLINE
- C 236581 FAVIGNANA (TP)
- D 097029 RAPALLO (GE)
- C 421719 TRICASE (LE)
- O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)
- O 071166 VITTUONE (MI)
- E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)
- C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)
- E 218477 PINETO (TE)
- B 427626 SENIGALLIA (AN)
- C 227866 CALVI DELL'UMBRIA (TR)
- D 429688 PISA
- F 391580 ROMA
- E 259830 BERTINORO (FC)
- O 277614 GENOVA
- M 204727 VARESE
- L 094630 PALERMO
- C 133489 SAN NICOLA LA STRADA (CE)
- AA 095928 ONLINE