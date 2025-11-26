Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 26 novembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto

Serie, numero e dove è stato venduto il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto oggi, mercoledì 26 novembre, nella trasmissione Affari tuoi. La fortuna ha baciato San Giuliano Milanese.

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto oggi 26 novembre

Serie e numero del biglietto vincente della Lotteria Italia estratto oggi, mercoledì 26 novembre. L'estrazione è avvenuta nel consueto appuntamento con la trasmissione di Rai1 Affari tuoi. Stefano De Martino e Herbert Ballerina hanno annunciato il tagliando vincente e dove è stato venduto. La fortuna ha baciato San Giuliano Milanese. Il biglietto ha un valore di 10mila euro. L'estrazione finale della Lotteria Italia si terrà il 6 gennaio, ma sarà possibile concorrere ai premi giornalieri solo fino al 26 dicembre. Il biglietto estratto stasera.

Il biglietto della Lotteria Italia del 26 novembre venduto a San Giuliano Milanese: la serie

Il biglietto della Lotteria Italia estratto nella puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 26 novembre. Serie e numero: M 041856. Il tagliando vincente annunciato da Stefano De Martino e Herbert Ballerina è stato venduto a San Giuliano Milanese (Milano).

Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita

Innanzitutto va fatta una importante precisazione. Per concorrere all'estrazione dei premi giornalieri non basta essere in possesso di un biglietto della Lotteria Italia, occorre anche registrarlo sul sito ufficiale. Bisogna affrettarsi. Il codice va inserito nell'apposito form presente sul sito Lotteria-Italia.it entro e non oltre le 23:59 del 14 dicembre. Dopo questa data non sarà più possibile registrare il proprio tagliando. Se siete tra i fortunati a cui è stato assegnato uno dei premi giornalieri, non vi resta che riscuotere la vincita. Anche in questo caso ci sono delle tempistiche precise da rispettare. Entro 180 giorni occorre recarsi a Roma, presso Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. Oppure – e questa modalità è più rischiosa – si può inviare il biglietto per posta, sempre a quell'ufficio. In alternativa, ci si può rivolgere all'istituto di credito Intesa Sanpaolo che provvederà a compiere tutte le azioni necessarie per farvi ottenere la cifra vinta. In caso il biglietto non fosse cartaceo ma acquistato online, a fare l'iter necessario a riscuotere la vincita deve essere il titolare del conto di gioco.

L'elenco dei biglietti vincenti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono

I biglietti vincenti della Lotteria Italia validi per i premi giornalieri hanno un valore diverso a seconda del periodo in cui vengono estratti. Se il tagliando rientra nelle estrazioni fatte dal 28 settembre al 19 dicembre avrà un valore di 10mila euro. Se risulta vincente dal 21 al 26 dicembre allora vale 20mila euro. Vediamo l'elenco dei biglietti estratti finora, che al momento appunto valgono 10mila euro: