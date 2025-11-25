Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 25 novembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto

Nella puntata di Affari Tuoi di martedì 25 novembre è stato annunciato il nuovo biglietto vincente della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri. Ecco il numero di serie e la città in cui è stato venduto.

Nella puntata di Affari Tuoi del 25 novembre 2025 è stato annunciato il biglietto vincente dell'estrazione giornaliera della Lotteria Italia. Il conduttore Stefano De Martino e l'ospite ormai fisso del game show, Herbert Ballerina, dopo l'apertura del pacco contenente 5 euro hanno annunciato il numero di serie e dove è stato venduto il biglietto vincente: al possessore vanno 10mila euro. Sul sito ufficiale della Lotteria Italia è possibile verificare la vincita.

Il biglietto della Lotteria Italia del 25 novembre venduto online: la serie

Nel corso della puntata di Affari Tuoi di martedì 25 novembre è stato annunciato il biglietto vincente della Lotteria Italia, valido per i premi giornalieri. Di seguito il numero di serie del biglietto estratto: AA 095928, venduto Online. Il valore del tagliando è di 10mila euro.

Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita

Le estrazioni dei premi giornalieri della Lotteria Italia si tengono dalla domenica al venerdì: per essere ammessi all'estrazione e per avere, quindi, la possibilità di vincere 10mila euro, basterà comprare il biglietto dal valore di 5 euro e poi registrare il tagliando, seguendo questi passaggi:

Scoprire il codice nascosto sotto la scritta "Scopri il codice e QR code"

Poi, accedere all'area "Registra il tuo biglietto" sul sito ufficiale della Lotteria Italia

Compilare il modulo indicando serie, numero del biglietto, il codice a 10 cifre e il proprio recapito telefonico.

Sarà poi possibile riscuotere l'eventuale vincita entro 180 giorni dall'annuncio del biglietto vincente. In caso di biglietto cartaceo, occorrerà presentarlo o inviarlo all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. in viale del Campo Boario, a Roma. Oppure presentare il biglietto presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo e sarà la banca a premurarsi di inviare il tagliando all'Ufficio Premi. In caso di biglietto acquistato online, la riscossione potrà essere effettuata solo dal titolare del conto di gioco che dovrà recarsi presso l'Ufficio Premi o presso l'Istituto Intesa Sanpaolo.

L'elenco dei biglietti vincenti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono

L'estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia è iniziata lo scorso 28 settembre 2025. Oltre al tagliando già citato, fino ad oggi sono stati estratti cinquantuno biglietti: oggi il premio vale 10mila euro, ma aumenterà con l'avvicinarsi del Natale. Dal 21 al 26 dicembre, infatti, il possessore del biglietto vincente si aggiudicherà 20mila euro. Di seguito tutti i numeri di serie dei biglietti estratti:

C 067390 POTENZA

B 084256 VENEZIA

E 231296 ROMA

A 088576 UDINE

F 020001 CALVIZZANO (NA)

D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)

A 072152 ROMA

D 214542 MONTEROTONDO (RM)

E 107219 ROMA

A 297470 ROMA

D 231541 RAVENNA

B 259110 TEANO (CE)

B 228721 MODICA (RG)

E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)

F 010658 JESOLO (VE)

A 221233 CATANZARO

A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)

F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)

B 097608 GRUGLIASCO (TO)

F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)

B 019768 MANIAGO (PN)

A 423707 GIARRE (CT)

F 255336 CORTONA (AR)

E 322375 FINALE LIGURE (SV)

C 080848 ROMA

E 378970 ROMA

E 144103 ROMA

A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)

C 011518 AGRIGENTO

D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)

E 234493 MODENA

B 216850 PASTORANO (CE)

AA 366457 ONLINE

C 236581 FAVIGNANA (TP)

D 097029 RAPALLO (GE)

C 421719 TRICASE (LE)

O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)

O 071166 VITTUONE (MI)

E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)

C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)

E 218477 PINETO (TE)

B 427626 SENIGALLIA (AN)

C 227866 CALVI DELL'UMBRIA (TR)

D 429688 PISA

F 391580 ROMA

E 259830 BERTINORO (FC)

O 277614 GENOVA

M 204727 VARESE

L 094630 PALERMO

C133489 SAN NICOLA LA STRADA (CE)