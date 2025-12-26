Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 25 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto

Nella puntata di Affari tuoi di giovedì 25 dicembre è stato estratto un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri. Stefano De Martino e Herbert Ballerina svelano serie, numero e città di vendita.

Nella puntata di Affari tuoi di giovedì 25 dicembre 2025 è stato estratto un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri. Stefano De Martino e Herbert Ballerina hanno annunciato la serie, il numero e dove è stato venduto il tagliando che vale il premio da 20mila euro. È possibile verificare la vincita anche sul sito ufficiale della Lotteria Italia. L'estrazione finale si terrà il 6 gennaio.

Il biglietto della Lotteria Italia del 25 dicembre venduto ad Adrano: la serie

Nel giorno di Natale, giovedì 25 dicembre 2025, nel corso della puntata di Affari tuoi, Stefano De Martino e Herbert Ballerina hanno svelato il nuovo biglietto vincente della Lotteria Italia. Il premio in palio è di 20mila euro. Ecco serie e numero del biglietto che è stato estratto: M 255894. È stato venduto a ADRANO (CT).

Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita

Le estrazioni dei premi giornalieri della Lotteria Italia si tengono dalla domenica al venerdì nella trasmissione Affari tuoi condotta da Stefano De Martino, in onda nell'access prime time di Rai1. L'acquisto del biglietto del costo di 5 euro non è sufficiente per essere ammessi all'estrazione. Occorre infatti registrare il proprio tagliando. Ecco i passaggi da seguire per poter concorrere alla vincita dei premi giornalieri:

Scoprire il codice nascosto sotto la scritta "Scopri il codice e QR code";

Accedere all'area "Registra il tuo biglietto" sul sito ufficiale della Lotteria Italia;

Compilare il modulo indicando serie e numero del biglietto, codice di 10 cifre e recapito telefonico.

L'operazione doveva essere portata a termine entro e non oltre le ore 23:59 del 14 dicembre. È possibile riscuotere la vincita entro 180 giorni dall'estrazione. In caso di biglietto cartaceo occorre presentarlo o inviarlo all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. in viale del Campo Boario, a Roma. Oppure presentare il biglietto presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo e sarà la banca a premurarsi di inviare il tagliando all'Ufficio Premi. In caso di biglietto acquistato online, la riscossione può essere effettuata solo dal titolare del conto di gioco che dovrà recarsi presso l'Ufficio Premi o presso l'Istituto Intesa Sanpaolo.

L'elenco di tutti i biglietti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono

L'estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia ha avuto inizio il 28 settembre 2025. Da allora sono stati estratti settantasette biglietti. Oltre al tagliando già citato, ecco la lista di tutti i biglietti vincenti. I biglietti estratti dal 28 settembre al 19 dicembre hanno un valore di 10mila euro. Dal 21 dicembre al 26 dicembre, i possessori dei tagliandi vincenti si aggiudicano 20mila euro.

C 067390 POTENZA

B 084256 VENEZIA

E 231296 ROMA

A 088576 UDINE

F 020001 CALVIZZANO (NA)

D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)

A 072152 ROMA

D 214542 MONTEROTONDO (RM)

E 107219 ROMA

A 297470 ROMA

D 231541 RAVENNA

B 259110 TEANO (CE)

B 228721 MODICA (RG)

E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)

F 010658 JESOLO (VE)

A 221233 CATANZARO

A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)

F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)

B 097608 GRUGLIASCO (TO)

F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)

B 019768 MANIAGO (PN)

A 423707 GIARRE (CT)

F 255336 CORTONA (AR)

E 322375 FINALE LIGURE (SV)

C 080848 ROMA

E 378970 ROMA

E 144103 ROMA

A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)

C 011518 AGRIGENTO

D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)

E 234493 MODENA

B 216850 PASTORANO (CE)

AA 366457 ONLINE

C 236581 FAVIGNANA (TP)

D 097029 RAPALLO (GE)

C 421719 TRICASE (LE)

O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)

O 071166 VITTUONE (MI)

E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)

C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)

E 218477 PINETO (TE)

B 427626 SENIGALLIA (AN)

C 227866 CALVI DELL'UMBRIA (TR)

D 429688 PISA

F 391580 ROMA

E 259830 BERTINORO (FC)

O 277614 GENOVA

M 204727 VARESE

L 094630 PALERMO

C 133489 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

AA 095928 ONLINE

M 041856 SAN GIULIANO MILANESE (MI)

B 054728 GENOVA

O 120823 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

F 462922 CASTEL DI SANGRO (AQ)

C 364312 PRIOLO (SR)

L 069187 SPOLETO (PG)

A 026148 LIGNANO SABBIADORO (UD)

A 395712 CINISELLO BALSAMO (MI)

C 090789 MASSAFRA (TA)

E 067424 PALERMO

N 025637 MASSA

A 004056 ROMA

F 329116 GALLICANO NEL LAZIO (RM)

E 258790 GALLICANO NEL LAZIO (RM)

AA 175575 ONLINE

A 434380 ARAGONA (AG)

E 085385 CASTELLO DI ANNONE (AT)

M 313389 CESENA (FC)

L 456979 DOLO (VE)

E 215214 ROMA

L 046858 VENEZIA

G 428892 BARI

U 041712 CATANIA

P 324898 PARMA

O 496799 SAN VITALIANO (NA)