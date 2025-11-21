Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 21 novembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto oggi venerdì 21 novembre da Stefano De Martino ad Affari tuoi. Il tagliando, valido per aggiudicarsi i premi giornalieri, è stato venduto a Varese. Serie e numero del biglietto estratto e come riscuotere la vincita. Estrazione finale il 6 gennaio.

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto nella puntata di Affari tuoi oggi venerdì 21 novembre. Il tagliando è valido per aggiudicarsi uno dei premi giornalieri. Stefano De Martino e Herbert Ballerina, stasera, hanno svelato la serie, il numero e dove è stato venduto il tagliando. Il biglietto vale il premio da 10mila euro ed è stato venduto a Varese. Per verificare la vincita occorre collegarsi al sito ufficiale della Lotteria Italia. Ricordiamo che l'estrazione finale, valida per i premi milionari, si terrà il 6 gennaio 2026. Vediamo il biglietto estratto stasera.

Il biglietto della Lotteria Italia del 21 novembre venduto a Varese: la serie

Serie e numero del biglietto della Lotteria Italia estratto nella puntata di Affari tuoi trasmessa venerdì 21 novembre. Il tagliando vincente: M 204727 venduto a Varese. L'annuncio è stato dato su Rai1 da Stefano De Martino e Herbert Ballerino subito dopo l'apertura del pacco da 5 euro.

Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita

Per concorrere alla vincita dei premi giornalieri messi in palio dalla Lotteria Italia occorre compiere tre semplici passi:

Acquistare il biglietto del costo di 5 euro;

Registrare il codice sul sito della Lotteria Italia compilando l'apposito form entro e non oltre le 23:59 del 14 dicembre;

consultare la lista dei premi giornalieri per scoprire se il proprio biglietto è vincente.

Ricordiamo che le estrazioni si tengono dalla domenica al venerdì. Dunque, il sabato non verrà estratto alcun biglietto. Cosa fare dopo aver vinto uno dei premi giornalieri? Semplice, si riscuote la vincita. Per farlo si hanno 180 giorni di tempo nel corso dei quali occorre rivolgersi personalmente all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. a Roma o inviare il biglietto cartaceo, assumendosi dunque il rischio che vada perso. In caso non fosse possibile recarsi a Roma esiste un'alternativa. Basta rivolgersi all’istituto di credito Intesa Sanpaolo che si occuperà di tutta la parte burocratica. Se il biglietto è stato acquistato online, la riscossione può avvenire solo da parte del titolare del conto di gioco.

L'elenco dei biglietti vincenti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono

Di seguito l'elenco dei premi giornalieri già assegnati. Ricordiamo che i biglietti estratti fino al 20 dicembre avranno un valore di 10mila euro. I biglietti estratti dal 21 al 26 dicembre daranno diritto a un premio da 20mila euro. Di seguito serie, numero e dove sono stati venduti i tagliandi che sono già risultati vincenti:

C 067390 POTENZA

B 084256 VENEZIA

E 231296 ROMA

A 088576 UDINE

F 020001 CALVIZZANO (NA)

D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)

A 072152 ROMA

D 214542 MONTEROTONDO (RM)

E 107219 ROMA

A 297470 ROMA

D 231541 RAVENNA

B 259110 TEANO (CE)

B 228721 MODICA (RG)

E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)

F 010658 JESOLO (VE)

A 221233 CATANZARO

A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)

F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)

B 097608 GRUGLIASCO (TO)

F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)

B 019768 MANIAGO (PN)

A 423707 GIARRE (CT)

F 255336 CORTONA (AR)

E 322375 FINALE LIGURE (SV)

C 080848 ROMA

E 378970 ROMA

E 144103 ROMA

A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)

C 011518 AGRIGENTO

D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)

E 234493 MODENA

B 216850 PASTORANO (CE)

AA 366457 ONLINE

C 236581 FAVIGNANA (TP)

D 097029 RAPALLO (GE)

C 421719 TRICASE (LE)

O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)

O 071166 VITTUONE (MI)

E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)

C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)

E 218477 PINETO (TE)

B 427626 SENIGALLIA (AN)

C 227866 CALVI DELL'UMBRIA (TR)

D 429688 PISA

F 391580 ROMA

E 259830 BERTINORO (FC)

O 277614 GENOVA