Lotteria Italia 2025-26

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 18 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto giovedì 18 dicembre. Ecco quale è il numero di serie e la città in cui è stato venduto il biglietto. Al possessore vanno 10mila euro.
A cura di Ilaria Costabile
Lotteria Italia 2025-26

Giovedì 18 dicembre 2025 è stato estratto il nuovo biglietto vincente della Lotteria Italia, valido per i premi giornalieri. Diversamente dal solito, l'annuncio del tagliando vincente non è avvenuto durante la puntata di Affari Tuoi: l'estrazione, però, è avvenuta in maniera regolare. Ecco di seguito la serie, il numero del tagliando e il luogo in cui è stato venduto. Al possessore vanno 10mila euro.

Il biglietto della Lotteria Italia del 18 dicembre venduto a Roma: la serie

Il nuovo biglietto vincente della Lotteria Italia, estratto giovedì 18 dicembre 2025, è il seguente: E 215214 venduto a Roma. La serie e il luogo in cui è stato venduto il biglietto vincente non sono stati annunciati da Stefano De Martino e Herbert Ballerina durante la puntata di questa sera di Affari Tuoi. Gli annunci riprenderanno regolarmente a partire dalla puntata di lunedì 22 dicembre.

Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita

Per prendere parte all'estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia è necessario registrare il proprio tagliando, dopo averlo acquistato, seguendo una procedura specifica. Ecco quali passaggi seguire:

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 17 dicembre: serie e dove è stato venduto
  • Scoprire il codice presente sul biglietto nascosto sotto la scritta "Scopri il codice e QR code"
  • Accedere all'area "Registra il tuo biglietto" sul sito ufficiale della Lotteria Italia
  • E infine compilare il modulo indicando serie e numero del biglietto, codice di 10 cifre e recapito telefonico

Chi possiede il biglietto vincente potrà riscuotere il premio entro 180 giorni dall'annuncio del biglietto vincente. Nell'eventualità in cui si avesse un biglietto cartaceo, bisognerà presentarlo o inviarlo all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. in viale del Campo Boario, a Roma. È possibile anche presentare il biglietto presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo e sarà la banca a  inviare il tagliando all'Ufficio Premi. Se invece il biglietto è stato acquistato online, solo il titolare del conto di gioco potrà riscuoterlo recandosi  presso l'Ufficio Premi o presso l'Istituto Intesa Sanpaolo.

L'elenco dei biglietti vincenti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono

L’estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia ha avuto inizio il 28 settembre 2025 e proseguirà fino al 26 dicembre 2025. Nella settimana di Natale, dal 21 al 26 dicembre, il valore dei premi raddoppierà, passando da 10mila a 20mila euro. Di seguito, ecco l’elenco di tutti i biglietti vincenti, oltre al tagliando già estratto oggi:

C 067390 POTENZA
B 084256 VENEZIA
E 231296 ROMA
A 088576 UDINE
F 020001 CALVIZZANO (NA)
D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)
A 072152 ROMA
D 214542 MONTEROTONDO (RM)
E 107219 ROMA
A 297470 ROMA
D 231541 RAVENNA
B 259110 TEANO (CE)
B 228721 MODICA (RG)
E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)
F 010658 JESOLO (VE)
A 221233 CATANZARO
A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)
F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)
B 097608 GRUGLIASCO (TO)
F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)
B 019768 MANIAGO (PN)
A 423707 GIARRE (CT)
F 255336 CORTONA (AR)
E 322375 FINALE LIGURE (SV)
C 080848 ROMA
E 378970 ROMA
E 144103 ROMA
A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
C 011518 AGRIGENTO
D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)
E 234493 MODENA
B 216850 PASTORANO (CE)
A 366457 ONLINE
C 236581 FAVIGNANA (TP)
D 097029 RAPALLO (GE)
C 421719 TRICASE (LE)
O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)
O 071166 VITTUONE (MI)
E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)
C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)
E 218477 PINETO (TE)
B 427626 SENIGALLIA (AN)
C 227866 CALVI DELL'UMBRIA (TR)
D 429688 PISA
F 391580 ROMA
E 259830 BERTINORO (FC)
O 277614 GENOVA
M 204727 VARESE
L 094630 PALERMO
C 133489 SAN NICOLA LA STRADA (CE)
A 095928 ONLINE
M 041856 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
B 054728 GENOVA
O 120823 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
F 462922 CASTEL DI SANGRO (AQ)
C 364312 PRIOLO (SR)
L 069187 SPOLETO (PG)
A 026148 LIGNANO SABBIADORO (UD)
A 395712 CINISELLO BALSAMO (MI)
C 090789 MASSAFRA (TA)
E 067424 PALERMO
N 025637 MASSA
A 004056 ROMA
F 329116 GALLICANO NEL LAZIO (RM)
AA 175575 ONLINE
A 434380ARAGONA (AG)
E 085385 CASTELLO DI ANNONE (AT)
M 313389 CESENA (FC)

E 215214 ROMA

