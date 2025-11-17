Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 17 novembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto

Nella puntata del 17 novembre di Affari Tuoi l’estrazione di un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri. Ecco il numero del tagliando vincente, la serie e la città in cui è stato venduto.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotteria Italia 2025-26 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si continua con le estrazioni dei biglietti della Lotteria Italia validi per i premi giornalieri, durante la messa in onda di Affari Tuoi. Nella puntata di lunedì 17 novembre, dalle 20:30 su Rai1, il conduttore Stefano De Martino, e l'ormai presenza fissa del game show, Herbert Ballerina, hanno annunciato il numero del tagliando vincente, la serie e il posto in cui è stato venduto. Il premio vale 10mila euro. Per assistere all'estrazione finale bisognerà aspettare il 6 gennaio.

Il biglietto della Lotteria Italia venduto a : la serie

Nella puntata del 17 novembre di Affari Tuoi concorrente è stata Angelica dalla regione Lombardia. Durante la partita, Stefano De Martino ed Herbert Ballerina hanno comunicato serie e numero del biglietto vincente della Lotteria Italia: D 429688. È stato venduto a Pisa. Colui che possiede il tagliando vince un premio di 10mila euro.

Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita

Per prendere parte all'estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia, durante la messa in onda settimanale di Affari Tuoi, dal lunedì al venerdì, non basta comprare il biglietto al costo di 5 euro. Bisognerà registrare il proprio tagliando seguendo una procedura specifica. Di seguito i passaggi da seguire per poter concorrere alla vincita dei premi giornalieri:

Leggi anche Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 14 novembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto

Scoprire il codice nascosto sotto la scritta "Scopri il codice e QR code"

Accedere all'area "Registra il tuo biglietto" sul sito ufficiale della Lotteria Italia

Compilare il modulo indicando serie e numero del biglietto, codice di 10 cifre e recapito telefonico

Poi, per partecipare, qualora si fosse in possesso di biglietto cartaceo bisognerà presentarlo o inviarlo all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. in viale del Campo Boario, a Roma o presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo. In questo caso, sarà la banca a dover inviare il tagliando all'Ufficio Premi. Se, invece, il biglietto è stato acquistato online, sarà il titolare del conto di gioco a doversi recare presso l'Ufficio Premi o presso l'Istituto Intesa Sanpaolo. Il tutto dovrà essere portato a termine entro e non oltre le ore 23:59 del 14 dicembre. È possibile riscuotere la vincita entro 180 giorni.

L'elenco di tutti i biglietti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono

Il 28 settembre ha avuto inizio l'estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia, che si concluderà il 26 dicembre 2025. Nella settimana natalizia, dal 21 al 26 dicembre, il valore del premio aumenta passando da 10mila a 20mila euro. Ecco la lista di tutti i biglietti vincenti, oltre al tagliando già citato ed estratto il 17 novembre: