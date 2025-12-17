Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 16 dicembre: serie e dove è stato venduto
Martedì 16 dicembre è stato estratto un nuovo biglietto vincente della Lotteria Italia. Il valore del premio è di 10mila euro. Come nei giorni scorsi, l'estrazione non è stata fatta in diretta ad Affari Tuoi, che riprenderà a dargli spazio dal 22 dicembre, ma è comunque avvenuta in modo regolare. Ecco quale è la serie, il numero del tagliando e il luogo in cui è stato venduto.
Il biglietto della Lotteria Italia del 16 dicembre venduto a Cesena: la serie
Martedì 16 dicembre 2025 è stato estratto il nuovo biglietto vincente della Lotteria Italia. La serie e il numero del tagliando, del valore di 10mila euro, sono M 313389. È stato venduto a Cesena. Il non è stato annunciato nel programma Affari tuoi, ma riprenderà regolarmente a partire dalla puntata di lunedì 22 dicembre.
Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita
Per partecipare all'estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia, che dal 22 dicembre torneranno a essere annunciati quotidianamente nella puntata di Affari Tuoi, sarà necessario registrare il proprio tagliando seguendo una procedura specifica. Ecco quali passaggi seguire:
- Scoprire il codice presente sul biglietto nascosto sotto la scritta "Scopri il codice e QR code"
- Accedere all'area "Registra il tuo biglietto" sul sito ufficiale della Lotteria Italia
- Compilare il modulo indicando serie e numero del biglietto, codice di 10 cifre e recapito telefonico
L'eventuale vincita potrà essere riscossa entro 180 giorni dall'annuncio del biglietto vincente. Qualora si avesse un biglietto cartaceo, bisognerà presentarlo o inviarlo all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. in viale del Campo Boario, a Roma. È possibile anche presentare il biglietto presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo e sarà la banca a inviare il tagliando all'Ufficio Premi. Se invece il biglietto è stato acquistato online, solo il titolare del conto di gioco potrà riscuoterlo recandosi presso l'Ufficio Premi o presso l'Istituto Intesa Sanpaolo.
L'elenco dei biglietti vincenti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono
L’estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia è iniziata il 28 settembre 2025 e andrà avanti fino al 26 dicembre 2025. Nella settimana di Natale, dal 21 al 26 dicembre, il valore dei premi raddoppia, passando da 10mila a 20mila euro. Di seguito, ecco l’elenco di tutti i biglietti vincenti, oltre al tagliando già estratto il 16 dicembre:
C 067390 POTENZA
B 084256 VENEZIA
E 231296 ROMA
A 088576 UDINE
F 020001 CALVIZZANO (NA)
D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)
A 072152 ROMA
D 214542 MONTEROTONDO (RM)
E 107219 ROMA
A 297470 ROMA
D 231541 RAVENNA
B 259110 TEANO (CE)
B 228721 MODICA (RG)
E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)
F 010658 JESOLO (VE)
A 221233 CATANZARO
A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)
F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)
B 097608 GRUGLIASCO (TO)
F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)
B 019768 MANIAGO (PN)
A 423707 GIARRE (CT)
F 255336 CORTONA (AR)
E 322375 FINALE LIGURE (SV)
C 080848 ROMA
E 378970 ROMA
E 144103 ROMA
A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
C 011518 AGRIGENTO
D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)
E 234493 MODENA
B 216850 PASTORANO (CE)
A 366457 ONLINE
C 236581 FAVIGNANA (TP)
D 097029 RAPALLO (GE)
C 421719 TRICASE (LE)
O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)
O 071166 VITTUONE (MI)
E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)
C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)
E 218477 PINETO (TE)
B 427626 SENIGALLIA (AN)
C 227866 CALVI DELL'UMBRIA (TR)
D 429688 PISA
F 391580 ROMA
E 259830 BERTINORO (FC)
O 277614 GENOVA
M 204727 VARESE
L 094630 PALERMO
C 133489 SAN NICOLA LA STRADA (CE)
A 095928 ONLINE
M 041856 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
B 054728 GENOVA
O 120823 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
F 462922 CASTEL DI SANGRO (AQ)
C 364312 PRIOLO (SR)
L 069187 SPOLETO (PG)
A 026148 LIGNANO SABBIADORO (UD)
A 395712 CINISELLO BALSAMO (MI)
C 090789 MASSAFRA (TA)
E 067424 PALERMO
N 025637 MASSA
A 004056 ROMA
F 329116 GALLICANO NEL LAZIO (RM)
AA 175575 ONLINE
A 434380ARAGONA (AG)
E 085385 CASTELLO DI ANNONE (AT)
M 313389 CESENA (FC)