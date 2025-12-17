Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 16 dicembre: serie e dove è stato venduto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotteria Italia 2025-26 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Martedì 16 dicembre è stato estratto un nuovo biglietto vincente della Lotteria Italia. Il valore del premio è di 10mila euro. Come nei giorni scorsi, l'estrazione non è stata fatta in diretta ad Affari Tuoi, che riprenderà a dargli spazio dal 22 dicembre, ma è comunque avvenuta in modo regolare. Ecco quale è la serie, il numero del tagliando e il luogo in cui è stato venduto.

Il biglietto della Lotteria Italia del 16 dicembre venduto a Cesena: la serie

Martedì 16 dicembre 2025 è stato estratto il nuovo biglietto vincente della Lotteria Italia. La serie e il numero del tagliando, del valore di 10mila euro, sono M 313389. È stato venduto a Cesena. Il non è stato annunciato nel programma Affari tuoi, ma riprenderà regolarmente a partire dalla puntata di lunedì 22 dicembre.

Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita

Per partecipare all'estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia, che dal 22 dicembre torneranno a essere annunciati quotidianamente nella puntata di Affari Tuoi, sarà necessario registrare il proprio tagliando seguendo una procedura specifica. Ecco quali passaggi seguire:

Scoprire il codice presente sul biglietto nascosto sotto la scritta " Scopri il codice e QR code "

" Accedere all'area " Registra il tuo biglietto " sul sito ufficiale della Lotteria Italia

" sul sito ufficiale della Lotteria Italia Compilare il modulo indicando serie e numero del biglietto, codice di 10 cifre e recapito telefonico

L'eventuale vincita potrà essere riscossa entro 180 giorni dall'annuncio del biglietto vincente. Qualora si avesse un biglietto cartaceo, bisognerà presentarlo o inviarlo all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. in viale del Campo Boario, a Roma. È possibile anche presentare il biglietto presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo e sarà la banca a inviare il tagliando all'Ufficio Premi. Se invece il biglietto è stato acquistato online, solo il titolare del conto di gioco potrà riscuoterlo recandosi presso l'Ufficio Premi o presso l'Istituto Intesa Sanpaolo.

L'elenco dei biglietti vincenti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono

L’estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia è iniziata il 28 settembre 2025 e andrà avanti fino al 26 dicembre 2025. Nella settimana di Natale, dal 21 al 26 dicembre, il valore dei premi raddoppia, passando da 10mila a 20mila euro. Di seguito, ecco l’elenco di tutti i biglietti vincenti, oltre al tagliando già estratto il 16 dicembre:

C 067390 POTENZA

B 084256 VENEZIA

E 231296 ROMA

A 088576 UDINE

F 020001 CALVIZZANO (NA)

D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)

A 072152 ROMA

D 214542 MONTEROTONDO (RM)

E 107219 ROMA

A 297470 ROMA

D 231541 RAVENNA

B 259110 TEANO (CE)

B 228721 MODICA (RG)

E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)

F 010658 JESOLO (VE)

A 221233 CATANZARO

A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)

F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)

B 097608 GRUGLIASCO (TO)

F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)

B 019768 MANIAGO (PN)

A 423707 GIARRE (CT)

F 255336 CORTONA (AR)

E 322375 FINALE LIGURE (SV)

C 080848 ROMA

E 378970 ROMA

E 144103 ROMA

A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)

C 011518 AGRIGENTO

D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)

E 234493 MODENA

B 216850 PASTORANO (CE)

A 366457 ONLINE

C 236581 FAVIGNANA (TP)

D 097029 RAPALLO (GE)

C 421719 TRICASE (LE)

O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)

O 071166 VITTUONE (MI)

E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)

C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)

E 218477 PINETO (TE)

B 427626 SENIGALLIA (AN)

C 227866 CALVI DELL'UMBRIA (TR)

D 429688 PISA

F 391580 ROMA

E 259830 BERTINORO (FC)

O 277614 GENOVA

M 204727 VARESE

L 094630 PALERMO

C 133489 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

A 095928 ONLINE

M 041856 SAN GIULIANO MILANESE (MI)

B 054728 GENOVA

O 120823 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

F 462922 CASTEL DI SANGRO (AQ)

C 364312 PRIOLO (SR)

L 069187 SPOLETO (PG)

A 026148 LIGNANO SABBIADORO (UD)

A 395712 CINISELLO BALSAMO (MI)

C 090789 MASSAFRA (TA)

E 067424 PALERMO

N 025637 MASSA

A 004056 ROMA

F 329116 GALLICANO NEL LAZIO (RM)

AA 175575 ONLINE

A 434380ARAGONA (AG)

E 085385 CASTELLO DI ANNONE (AT)

M 313389 CESENA (FC)