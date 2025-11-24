Il biglietto della Lotteria Italia estratto il 24 novembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotteria Italia 2025-26 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari tuoi di lunedì 24 novembre c'è stata l'estrazione di un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri. Ad annunciare la serie, il numero e il luogo in cui è stato venduto il biglietto dal valore di 10mila euro sono stati come di consueto Stefano De Martino e Herbert Ballerina. La città fortunata è stata . Sul sito ufficiale della Lotteria Italia è possibile verificare la vittoria. L'estrazione finale si terrà il 6 gennaio. Ecco quale biglietto è stato estratto stasera.

Il biglietto della Lotteria Italia estratto il 24 novembre: venduto a

Lunedì 24 novembre, durante la puntata di Affari tuoi, Stefano De Martino e Herbert Ballerina hanno scovato un altro biglietto vincente della Lotteria Italia. Il valore del tagliando è di 10mila euro. Di seguito la serie e il numero del biglietto che è stato estratto: C133489. La città in cui è stato venduto è San Nicola La Strada, in provincia di Caserta.

Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita

Le estrazioni dei premi giornalieri della Lotteria Italia avvengono dalla domenica al venerdì durante la messa in onda di Affari tuoi condotta da Stefano De Martino. L'appuntamento è a partire dalle ore 20:35 su Rai1. Per essere ammessi all'estrazione non basta aver acquistato un biglietto dal costo di 5 euro. È necessario, infatti, registrare il proprio tagliando. Ecco i passaggi da seguire per poter partecipare alla vincita dei premi giornalieri:

Scoprire il codice nascosto sotto la scritta "Scopri il codice e QR code";

sotto la scritta "Scopri il codice e QR code"; Accedere all'area " Registra il tuo biglietto " sul sito ufficiale della Lotteria Italia;

" sul sito ufficiale della Lotteria Italia; Compilare il modulo indicando serie e numero del biglietto, codice di 10 cifre e recapito telefonico.

Affinché l'operazione vada a buon fine, dovrà essere portata a termine entro e non oltre le ore 23:59 del 14 dicembre. Sarà poi possibile riscuotere la vincita entro 180 giorni. Qualora si fosse acquistato il biglietto cartaceo è necessario presentarlo o inviarlo all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. in viale del Campo Boario, a Roma. Oppure è possibile presentare il biglietto presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo e sarà compito della banca inviare il tagliando all'Ufficio Premi. In caso di biglietto acquistato online, la riscossione deve essere eseguita solo dal titolare del conto di gioco che dovrà recarsi presso l'Ufficio Premi o presso l'Istituto Intesa Sanpaolo.

L'elenco di tutti i biglietti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono

L'estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia in tv è iniziata il 28 settembre 2025. Sono stati estratti cinquanta biglietti. Oltre al tagliando già citato, di seguito è riportata la lista di tutti i biglietti vincenti. Il premio corrispondente è di 10mila euro. Il valore dei biglietti aumenterà con l'avvicinarsi di Natale. Dal 21 dicembre al 26 dicembre, infatti, i possessori dei tagliandi vincenti si aggiudicheranno 20mila euro.

C 067390 POTENZA

B 084256 VENEZIA

E 231296 ROMA

A 088576 UDINE

F 020001 CALVIZZANO (NA)

D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)

A 072152 ROMA

D 214542 MONTEROTONDO (RM)

E 107219 ROMA

A 297470 ROMA

D 231541 RAVENNA

B 259110 TEANO (CE)

B 228721 MODICA (RG)

E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)

F 010658 JESOLO (VE)

A 221233 CATANZARO

A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)

F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)

B 097608 GRUGLIASCO (TO)

F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)

B 019768 MANIAGO (PN)

A 423707 GIARRE (CT)

F 255336 CORTONA (AR)

E 322375 FINALE LIGURE (SV)

C 080848 ROMA

E 378970 ROMA

E 144103 ROMA

A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)

C 011518 AGRIGENTO

D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)

E 234493 MODENA

B 216850 PASTORANO (CE)

AA 366457 ONLINE

C 236581 FAVIGNANA (TP)

D 097029 RAPALLO (GE)

C 421719 TRICASE (LE)

O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)

O 071166 VITTUONE (MI)

E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)

C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)

E 218477 PINETO (TE)

B 427626 SENIGALLIA (AN)

C 227866 CALVI DELL'UMBRIA (TR)

D 429688 PISA

F 391580 ROMA

E 259830 BERTINORO (FC)

O 277614 GENOVA

M 204727 VARESE

L 094630 PALERMO