Il biglietto della Lotteria Italia estratto il 15 dicembre e non passato ad Affari Tuoi: dove è stato venduto

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto lunedì 15 dicembre non è stato annunciato nel programma Affari tuoi. Ecco quale è il numero del tagliando che si porta a casa 10mila euro, la serie e la città di vendita.

Ancora una volta, Affari Tuoi non ha annunciato il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto lunedì 15 dicembre 2025. Non c'è stato, dunque, il consueto spazio con Stefano De Martino e Herbert Ballerina. Tuttavia, il tagliando valido per i premi giornalieri è stato regolarmente estratto. La serie, il numero e dove è stato venduto. Il valore del premio è di 10mila euro, l'estrazione finale si terrà in occasione della puntata speciale del 6 gennaio 2026.

Il biglietto della Lotteria Italia del 15 dicembre venduto a Castello di Annone: la serie

Lunedì 15 dicembre 2025 è stato estratto il nuovo biglietto vincente della Lotteria Italia. La serie e il numero del tagliando del valore di 10mila euro: E 085385. È stato venduto a Castello di Annone (AT). Come dicevamo, il biglietto non è stato annunciato nel programma Affari tuoi.

Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita

Per partecipare all'estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia, annunciata in puntata ad Affari Tuoi tutti i giorni tranne il sabato, sarà necessario registrare il proprio tagliando seguendo una procedura, qui sotto elencata. Ecco quali passaggi seguire:

Scoprire il codice presente sul biglietto nascosto sotto la scritta " Scopri il codice e QR code "

" Accedere all'area " Registra il tuo biglietto " sul sito ufficiale della Lotteria Italia

" sul sito ufficiale della Lotteria Italia Compilare il modulo indicando serie e numero del biglietto, codice di 10 cifre e recapito telefonico

L'eventuale vincita potrà essere riscossa entro 180 giorni dall'annuncio del biglietto vincente. Qualora si avesse un biglietto cartaceo, bisognerà presentarlo o inviarlo all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. in viale del Campo Boario, a Roma. Oppure presentare il biglietto presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo e sarà la banca a premurarsi di inviare il tagliando all'Ufficio Premi. Se, invece, il biglietto è stato acquistato online, la riscossione potrà essere effettuata solo dal titolare del conto di gioco che dovrà recarsi presso l'Ufficio Premi o presso l'Istituto Intesa Sanpaolo.

L'elenco dei biglietti vincenti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono

L’estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia è iniziata il 28 settembre 2025 e andrà avanti fino al 26 dicembre 2025. Nella settimana di Natale, dal 21 al 26 dicembre, il valore dei premi raddoppia, passando da 10mila a 20mila euro. Di seguito, ecco l’elenco di tutti i biglietti vincenti, oltre al tagliando già estratto il 14 dicembre:

C 067390 POTENZA

B 084256 VENEZIA

E 231296 ROMA

A 088576 UDINE

F 020001 CALVIZZANO (NA)

D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)

A 072152 ROMA

D 214542 MONTEROTONDO (RM)

E 107219 ROMA

A 297470 ROMA

D 231541 RAVENNA

B 259110 TEANO (CE)

B 228721 MODICA (RG)

E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)

F 010658 JESOLO (VE)

A 221233 CATANZARO

A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)

F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)

B 097608 GRUGLIASCO (TO)

F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)

B 019768 MANIAGO (PN)

A 423707 GIARRE (CT)

F 255336 CORTONA (AR)

E 322375 FINALE LIGURE (SV)

C 080848 ROMA

E 378970 ROMA

E 144103 ROMA

A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)

C 011518 AGRIGENTO

D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)

E 234493 MODENA

B 216850 PASTORANO (CE)

A 366457 ONLINE

C 236581 FAVIGNANA (TP)

D 097029 RAPALLO (GE)

C 421719 TRICASE (LE)

O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)

O 071166 VITTUONE (MI)

E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)

C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)

E 218477 PINETO (TE)

B 427626 SENIGALLIA (AN)

C 227866 CALVI DELL'UMBRIA (TR)

D 429688 PISA

F 391580 ROMA

E 259830 BERTINORO (FC)

O 277614 GENOVA

M 204727 VARESE

L 094630 PALERMO

C 133489 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

A 095928 ONLINE

M 041856 SAN GIULIANO MILANESE (MI)

B 054728 GENOVA

O 120823 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

F 462922 CASTEL DI SANGRO (AQ)

C 364312 PRIOLO (SR)

L 069187 SPOLETO (PG)

A 026148 LIGNANO SABBIADORO (UD)

A 395712 CINISELLO BALSAMO (MI)

C 090789 MASSAFRA (TA)

E 067424 PALERMO

N 025637 MASSA

A 004056 ROMA

F 329116 GALLICANO NEL LAZIO (RM)

AA 175575 ONLINE