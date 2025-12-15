Il biglietto della Lotteria Italia estratto il 14 dicembre e non passato ad Affari Tuoi: dove è stato venduto

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 14 dicembre non è stato annunciato nel programma Affari tuoi. Ecco quale è il numero del tagliando che si porta a casa 10mila euro, la serie e la città di vendita.

Proseguono le estrazioni dei biglietti della Lotteria Italia che danno diritto ai premi giornalieri. Il tagliando estratto domenica 14 dicembre, tuttavia, non è stato annunciato come di consueto nel programma Affari tuoi ma è comparso direttamente sul sito della Lotteria Italia. Vediamo il numero del tagliando vincente, insieme alla serie e alla città in cui è stato acquistato. Il premio giornaliero vale 10mila euro, mentre l’estrazione finale della Lotteria è fissata per il 6 gennaio.

Il biglietto della Lotteria Italia del 14 dicembre venduto a Aragona: la serie

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto domenica 14 dicembre, serie e numero: A 434380, è stato venduto ad Aragona (AG). Il fortunato possessore del tagliando si aggiudica un premio di 10mila euro.

Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita

Partecipare all’estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia, in diretta su Affari Tuoi dal lunedì al venerdì, non basta acquistare un biglietto da 5 euro: è necessario anche registrarlo seguendo una procedura precisa. Per partecipare, ecco i passaggi da seguire:

Scoprire il codice nascosto sotto la scritta "Scopri il codice e QR code"

Accedere all’area "Registra il tuo biglietto" sul sito ufficiale della Lotteria Italia

Compilare il modulo indicando serie e numero del biglietto, il codice a 10 cifre e un recapito telefonico

Se si possiede un biglietto cartaceo, occorre presentarlo o inviarlo all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. in viale del Campo Boario a Roma, oppure consegnarlo tramite Intesa Sanpaolo, che provvederà a inoltrarlo all’Ufficio Premi.

Per i biglietti acquistati online, invece, la riscossione può essere effettuata solo dal titolare del conto di gioco, recandosi personalmente all’Ufficio Premi o presso Intesa Sanpaolo. La registrazione deve essere completata entro le 23:59 del 14 dicembre, mentre la vincita può essere riscosso entro 180 giorni dalla data dell’estrazione.

L'elenco di tutti i biglietti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono

L’estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia è iniziata il 28 settembre 2025 e proseguirà fino al 26 dicembre 2025. Nella settimana di Natale, dal 21 al 26 dicembre, il valore dei premi raddoppia, passando da 10mila a 20mila euro. Di seguito, ecco l’elenco di tutti i biglietti vincenti, oltre al tagliando già estratto il 14 dicembre.

C 067390 POTENZA

B 084256 VENEZIA

E 231296 ROMA

A 088576 UDINE

F 020001 CALVIZZANO (NA)

D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)

A 072152 ROMA

D 214542 MONTEROTONDO (RM)

E 107219 ROMA

A 297470 ROMA

D 231541 RAVENNA

B 259110 TEANO (CE)

B 228721 MODICA (RG)

E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)

F 010658 JESOLO (VE)

A 221233 CATANZARO

A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)

F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)

B 097608 GRUGLIASCO (TO)

F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)

B 019768 MANIAGO (PN)

A 423707 GIARRE (CT)

F 255336 CORTONA (AR)

E 322375 FINALE LIGURE (SV)

C 080848 ROMA

E 378970 ROMA

E 144103 ROMA

A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)

C 011518 AGRIGENTO

D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)

E 234493 MODENA

B 216850 PASTORANO (CE)

A 366457 ONLINE

C 236581 FAVIGNANA (TP)

D 097029 RAPALLO (GE)

C 421719 TRICASE (LE)

O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)

O 071166 VITTUONE (MI)

E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)

C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)

E 218477 PINETO (TE)

B 427626 SENIGALLIA (AN)

C 227866 CALVI DELL'UMBRIA (TR)

D 429688 PISA

F 391580 ROMA

E 259830 BERTINORO (FC)

O 277614 GENOVA

M 204727 VARESE

L 094630 PALERMO

C 133489 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

A 095928 ONLINE

M 041856 SAN GIULIANO MILANESE (MI)

B 054728 GENOVA

O 120823 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

F 462922 CASTEL DI SANGRO (AQ)

C 364312 PRIOLO (SR)

L 069187 SPOLETO (PG)

A 026148 LIGNANO SABBIADORO (UD)

A 395712 CINISELLO BALSAMO (MI)

C 090789 MASSAFRA (TA)

E 067424 PALERMO

N 025637 MASSA

A 004056 ROMA

F 329116 GALLICANO NEL LAZIO (RM)

AA 175575 ONLINE