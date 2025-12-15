Attualità
Lotteria Italia 2025-26

Il biglietto della Lotteria Italia estratto il 14 dicembre e non passato ad Affari Tuoi: dove è stato venduto

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 14 dicembre non è stato annunciato nel programma Affari tuoi. Ecco quale è il numero del tagliando che si porta a casa 10mila euro, la serie e la città di vendita.
A cura di Sara Leombruno
Proseguono le estrazioni dei biglietti della Lotteria Italia che danno diritto ai premi giornalieri. Il tagliando estratto domenica 14 dicembre, tuttavia, non è stato annunciato come di consueto nel programma Affari tuoi ma è comparso direttamente sul sito della Lotteria Italia. Vediamo il numero del tagliando vincente, insieme alla serie e alla città in cui è stato acquistato. Il premio giornaliero vale 10mila euro, mentre l’estrazione finale della Lotteria è fissata per il 6 gennaio.

Il biglietto della Lotteria Italia del 14 dicembre venduto a Aragona: la serie

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto domenica 14 dicembre, serie e numero: A 434380, è stato venduto ad Aragona (AG). Il fortunato possessore del tagliando si aggiudica un premio di 10mila euro.

Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita

Partecipare all’estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia, in diretta su Affari Tuoi dal lunedì al venerdì, non basta acquistare un biglietto da 5 euro: è necessario anche registrarlo seguendo una procedura precisa. Per partecipare, ecco i passaggi da seguire:

  • Scoprire il codice nascosto sotto la scritta "Scopri il codice e QR code"
  • Accedere all’area "Registra il tuo biglietto" sul sito ufficiale della Lotteria Italia
  • Compilare il modulo indicando serie e numero del biglietto, il codice a 10 cifre e un recapito telefonico

Se si possiede un biglietto cartaceo, occorre presentarlo o inviarlo all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. in viale del Campo Boario a Roma, oppure consegnarlo tramite Intesa Sanpaolo, che provvederà a inoltrarlo all’Ufficio Premi.

Per i biglietti acquistati online, invece, la riscossione può essere effettuata solo dal titolare del conto di gioco, recandosi personalmente all’Ufficio Premi o presso Intesa Sanpaolo. La registrazione deve essere completata entro le 23:59 del 14 dicembre, mentre la vincita può essere riscosso entro 180 giorni dalla data dell’estrazione.

L'elenco di tutti i biglietti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono

L’estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia è iniziata il 28 settembre 2025 e proseguirà fino al 26 dicembre 2025. Nella settimana di Natale, dal 21 al 26 dicembre, il valore dei premi raddoppia, passando da 10mila a 20mila euro. Di seguito, ecco l’elenco di tutti i biglietti vincenti, oltre al tagliando già estratto il 14 dicembre.

C 067390 POTENZA
B 084256 VENEZIA
E 231296 ROMA
A 088576 UDINE
F 020001 CALVIZZANO (NA)
D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)
A 072152 ROMA
D 214542 MONTEROTONDO (RM)
E 107219 ROMA
A 297470 ROMA
D 231541 RAVENNA
B 259110 TEANO (CE)
B 228721 MODICA (RG)
E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)
F 010658 JESOLO (VE)
A 221233 CATANZARO
A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)
F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)
B 097608 GRUGLIASCO (TO)
F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)
B 019768 MANIAGO (PN)
A 423707 GIARRE (CT)
F 255336 CORTONA (AR)
E 322375 FINALE LIGURE (SV)
C 080848 ROMA
E 378970 ROMA
E 144103 ROMA
A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
C 011518 AGRIGENTO
D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)
E 234493 MODENA
B 216850 PASTORANO (CE)
A 366457 ONLINE
C 236581 FAVIGNANA (TP)
D 097029 RAPALLO (GE)
C 421719 TRICASE (LE)
O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)
O 071166 VITTUONE (MI)
E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)
C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)
E 218477 PINETO (TE)
B 427626 SENIGALLIA (AN)
C 227866 CALVI DELL'UMBRIA (TR)
D 429688 PISA
F 391580 ROMA
E 259830 BERTINORO (FC)
O 277614 GENOVA
M 204727 VARESE
L 094630 PALERMO
C 133489 SAN NICOLA LA STRADA (CE)
A 095928 ONLINE
M 041856 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
B 054728 GENOVA
O 120823 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
F 462922 CASTEL DI SANGRO (AQ)
C 364312 PRIOLO (SR)
L 069187 SPOLETO (PG)
A 026148 LIGNANO SABBIADORO (UD)
A 395712 CINISELLO BALSAMO (MI)
C 090789 MASSAFRA (TA)
E 067424 PALERMO
N 025637 MASSA
A 004056 ROMA
F 329116 GALLICANO NEL LAZIO (RM)
AA 175575 ONLINE

Attualità
Attualità
