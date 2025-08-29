Il 16enne Alexandru Constantin Hrusca scomparso da un mese, l’adolescente potrebbe essere in Belgio

Alexandru Constantin Hrusca

Risulta ancora scomparso Alexandru Constantin Hrusca, 16 anni, scomparso a Peio, in provincia di Trento. Il ragazzino è uscito di casa il 29 luglio 2025 e non ha più dato sue notizie ai familiari, che hanno presentato denuncia alle autorità.

Nonostante le indagini in corso, di Alexandru non si sa ancora nulla. Accanto alle forze dell'ordine lavora il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV, ente no-profit che offre aiuto e sostegno ai familiari di persone scomparse. Secondo quanto rivela il Comitato, il 16enne potrebbe trovarsi a Bruxelles. Non vi sarebbe però certezza assoluta sullo spostamento del ragazzino all'estero.

Le autorità hanno chiesto ai residenti, in particolare a turisti ed espatriati italiani, di fornire tutte le informazioni del caso per permettere il ritrovamento. Al momento della scomparsa, il ragazzo indossava bermuda a quadretti marroni, una felpa nera Nike, scarpe nere Nike e uno zainetto blu. Alexandru è alto circa 1,78 metri e pesa 60 chili. Ha capelli castani e occhi castani.

Alexandru avrebbe con sé il cellulare che risulta però spento. Non possiede invece i documenti. Chiunque abbia informazioni utili alle indagini può contattare il 112 o il numero 3881894493.

Cosa vi sia dietro un eventuale spostamento dell'adolescente a Bruxelles non è ancora chiaro. Secondo quanto spiega a Fanpage.it il Comitato, il ragazzo potrebbe aver raggiunto degli amici. A orientare le indagini sul Belgio, alcuni contenuti postati dal 16enne su TikTok prima di rendersi del tutto irraggiungibile spegnendo il cellulare. "Alexandru potrebbe essersi spostato da Bruxelles – sottolineano dal Comitato per le persone scomparse -. Potrebbe aver raggiunto anche Parigi o la Francia, non ne abbiamo certezza. Per questo chiediamo a tutti di mantenere gli occhi aperti e, in caso di avvistamento, di fornire informazioni alle autorità".