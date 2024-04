Identificata la ragazza uccisa nella chiesa in Valle d’Aosta: si chiamava Auriane Nathalie Laisne

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Il luogo del ritrovamento del cadavere e nel riquadro il sospettato dell'omicidio

Auriane Nathalie Laisne, di nazionalità francese, 22 anni, viveva a Saint-Priest, cittadina dell'area metropolitana di Lione: ha adesso un nome la giovane trovata morta venerdì scorso in una chiesetta vicino Aosta. Da giorni sapevamo che la giovane donna uccisa a coltellate nell'ex cappella di frazione Equilivaz, sopra La Salle, era una ragazza francese, ma il suo nome non era ancora stato reso noto. Ora la vittima è stata identificata ufficialmente dai genitori arrivati dalla Francia.

La notizia arriva dopo quella del fermo, in Francia, del ragazzo sospettato di averla uccisa. Si tratta di Teima Sohaib, 21 anni di nazionalità Italiana e di origini egiziane, arrestato nelle scorse ore dalla Gendarmerie a Lione. A dar notizia dell’arresto del giovane, mercoledì sera, è stato il procuratore di Grenoble, Eric Vaillant.

A quanto emerso, il giovane era già ricercato dalla fine di marzo per "violazione del controllo giudiziario" e sarà processato a Grenoble nelle prossime settimane per atti di violenza nei confronti della ragazza morta ad Aosta, avvenuti nei mesi scorsi.

Alcuni testimoni nei giorni scorsi avevano detto di aver visto i due ragazzi insieme nella zona di La Salle, nei pressi del villaggio abbandonato di Equilivaz dove si trova la chiesa dove poi è stato rinvenuto il cadavere. Non è escluso, stando a quanto emerso finora, che i due giovani stessero cercando un borgo abbandonato: lo chiamano "urbex", è un'esplorazione urbana che consiste nell'avventurarsi in strutture e edifici in rovina.

Cosa sia poi accaduto però non è chiaro, ma l'autopsia sul corpo di Auriane Nathalie Laisne lascia pochi dubbi. La 22enne è stata colpita frontalmente al collo e all'addome con un coltello ed è stato escluso che si sia auto-provocata le ferite. La giovane donna è morta dissanguata a seguito di quelle ferite. Sulla base di questi elementi la procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio. L'ipotesi è che si tratti di un delitto d'impeto, forse una lite finita male.