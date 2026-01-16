I vagonetti della funivia precipitano nel bosco a Savona: “Shock terribile, a rischio la sicurezza di tutti”

I vagonetti della storica funivia di Savona sono precipitati nel bosco tra Montenotte e Cadibona: le foto hanno fatto il giro del web.

I vagonetti caduti (foto di Fulvio Michelotti)

I vagonetti della antica funivia di Savona sono in stato di abbandono e almeno 5 sono precipitati nel bosco tra Montenotte e Cadibona. Le immagini scattate da Fulvio Michelotti, pubblicate lo scorso 14 gennai, hanno fatto il giro del web, diventando la pietra tombale del progetto per la rimessa in funzione della teleferica che collega l’entroterra di Savona a Cairo Montenotte.

"Erano almeno cinque o sei quelli che si trovavano a terra o tra i rami degli alberi. È stato uno shock terribile quando li ho visti", racconta il fotografo a Fanpage.it. L'uomo si trovava in quell'area per una passeggiata nel verde, ma non si aspettava certo di trovarsi davanti a uno spettacolo simile: "Ero allibito e bloccato. Sono enormi, molto più grandi di quanto sembrino nelle foto, e trovarseli ad altezza uomo è uno shock".

L'area in cui sono precipitati è poco frequentata, ma la funivia copre un percorso molto più ampio: "Se qualcuno fosse passato lì in quel momento sarebbe stata una tragedia. Più avanti ci sono altre zone più frequentate, sarebbe stato molto pericoloso se fossero caduti lìi. Probabilmente c'è stato un cedimento del cavo di sostegno, che infatti era caduto vicino ai vagonetti".

Quella di Savona risale ai primi anni del Novecento ed è una delle funivie più antiche d'Europa. Per questo la loro ristrutturazione e rimessa in funzione è da tempo al centro di un lungo dibattito che coinvolge aziende e amministrazioni comunali. Nonostante le promesse, però, da anni le teleferiche sono ferme e nel 2019 uno dei piloni ha ceduto a seguito di un nubifragio. Questo ultimo cedimento potrebbe essere l'ultimo atto per la storica l'infrastruttura savonese.

Le foto sono state gentilmente concesse da Fulvio Michelotti