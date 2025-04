I pellegrini dal mondo ricordano Papa Francesco a Santa Maria Maggiore: “Ha provato ad ascoltare tutti” Sono già 30mila le persone arrivate nella Basilica di Santa Maria Maggiore per visitare la tomba di Papa Francesco. Pellegrini in fila da tutto il mondo. “Ci piaceva la sua umanità”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

I pellegrini in fila

Migliaia di persone in fila per visitare la tomba di Papa Francesco nel suo primo giorno nella Basilica di Santa Maria Maggiore. La fila di fedeli in attesa di porgere l'ultimo saluto al Pontefice i cui funerali sono stati celebrati nella giornata di ieri, sabato 26 aprile, arriva da tutto il mondo: molti italiani dalle più disparate regioni d'Italia, ma anche tante persone dal Messico, dalla Francia, dagli Stati Uniti, dall'India, dall'Ungheria e dall'Argentina pronte a salutare Francesco nella sistemazione da lui scelta secondo le volontà testamentarie.

I fedeli arrivati a Santa Maria Maggiore da questa mattina sono stati circa 30mila. "Siamo arrivate da Los Angeles solo per il Papa – hanno raccontato alcune fedeli a Fanpage.it -. Ci piaceva molto, era gentile e ha cercato di comprendere ogni tipo di persona".

"Di questo Papa – ha spiegato invece un'altra turista arrivata da Napoli – ci piaceva l'umanità. Era affettuoso e dolce con i bambini, amava stare in mezzo alla gente. La sua semplicità colpiva, quello che pensava diceva. Era inclusivo".

"È stato il più progressista tra i Papi che ricordo" ha sottolineato un'altra donna in fila per entrare a Santa Maria Maggiore. "La chiesa ha fatto molte cose con le quali non sono d'accordo, ma c'è comunque una possibilità di fare dei passi avanti e i giovani servono proprio a questo, a poter aprirsi alla realtà del mondo di oggi".

"La grandezza del suo pontificato e l'amore che ha avuto per gli ultimi – ha affermato una pellegrina in fila – è quello che resta. Perché alla fine l'importante è quanto dono d'amore si è saputi essere. Ha parlato a tutti senza differenze".

"Sono una giornalista investigativa – ha raccontato una donna arrivata dal Messico – e sono arrivata qui per vedere quanta gente ci fosse e come sono organizzate le file di pellegrini che vogliono porgere il loro saluto. Ero nell'area sicurezza e tutto viene preso molto seriamente, è impressionante. Spero che il prossimo Papa porti continuità con il Pontificato di Bergoglio e che abbia anche la sua stessa fermezza nell'affermare la dottrina della Chiesa".

Ha collaborato Ilaria Proietti Mercuri