I funerali di Giovanni Zanier travolto da soldatessa Usa, gli amici: “Uniti alla famiglia nel dolore” Si sono tenuti oggi i funerali di Giovanni Zanier, il 15enne travolto da una soldatessa americana ubriaca. Gli amici hanno letto un messaggio alla fine della cerimonia: “Condividiamo il dolore con i tuoi genitori, ti ricorderemo sempre”

A cura di Gabriella Mazzeo

foto da Facebook

Compagni di scuola e familiari si sono stretti per l'ultima volta attorno a Giovanni Zanier, il 15enne travolto e ucciso da un'auto mentre tornava a casa a bordo della sua bicicletta a Porcia (Pordenone). Gli amici di sempre si sono presentati ai funerali dell'adolescente indossando una bandana del suo colore preferito, il verde, e una t-shirt con la scritta "Gio love".

Grande la commozione dei familiari e dei ragazzi che conoscevano la giovane vittima. Alle esequie, che si sono tenute nella giornata di oggi, giovedì 25 agosto, presso la chiesa Beato Odorico di Pordenone, ha partecipato l'intera cittadina di Porcia, dove l'adolescente viveva. Tra i presenti anche il generale Ted Clark e altri ufficiali della base Usaf di Aviano.

Alla vista degli amici del figlio vestiti di verde, la madre è scoppiata in lacrime. "Non pensavo ci fosse così tanta gente che gli voleva bene" ha dichiarato la donna a un giornalista guardando la folla in chiesa per l'ultimo saluto.

I compagni di scuola di Giovanni non l'hanno mai lasciata sola e alla fine della cerimonia hanno voluto leggere un messaggio.

"Caro Giovanni, noi, i tuoi amici, siamo qui per condividere questo dolore indescrivibile con la tua famiglia – hanno affermato i ragazzi, visibilmente commossi -. Ti ricorderemo sempre con affetto e ti porteremo nel nostro cuore".

A conclusione della messa, il feretro è stato accompagnato al carro funebre da tanti palloncini posti in segno di saluto.

Giovanni Zanier è morto nella notte tra sabato 20 agosto e domenica 21. Il ragazzino stava tornando a casa con alcuni amici dopo aver trascorso la serata in bicicletta.

Gli adolescenti si sono fermati a scambiare due chiacchiere sul ciglio della strada quando hanno visto arrivare un'auto a tutta velocità. A bordo della vettura vi era Julia Bravo, militare Usa di 20 anni.

La giovane, che è risultata positiva all'alcoltest, ha travolto il ragazzino e alcuni suoi amici. A nulla sono valsi i tentativi disperati dei soccorritori. Giovanni è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate.