Pordenone, 15enne in bici travolto e ucciso da un’auto mentre saluta gli amici Un ragazzino di 15 anni è stato travolto e ucciso da un’auto mentre chiacchierava con alcuni amici al lato di una strada di Porcia (Pordenone). L’adolescente stava tornando a casa dopo una serata in bici con gli amici.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un ragazzino di 15 anni è morto durante la notte dopo essere stato travolto da un'automobile mentre era in bicicletta. L'adolescente si trovava al lato di una strada di Porcia (Pordenone), vicino a una palazzina. Il giovane era insieme ad alcuni amici e stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa insieme in bicicletta. Il gruppetto si era fermato al lato della strada per chiacchierare prima di salutarsi e andare a dormire.

Alle 2.30 del mattino hanno visto arrivare un'automobile guidata da una cittadina americana. La donna al volante ha perso il controllo della sua vettura mentre percorreva una rotatoria. La macchina ha sbandato e ha travolto il ragazzino, che nell'impatto è stato sbalzato a una decina di metri di distanza. I presenti hanno subito chiamato i soccorsi per tentare di salvargli la vita. I primi ad arrivare sono stati i vigili del fuoco, accompagnati anche da un'ambulanza e un elicottero in grado di volare anche di notte.

Nonostante le cure dei sanitari e i tentativi disperati di portarlo fuori pericolo, l'adolescente è morto nel tragitto verso il Pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone.

Sono ancora poche le notizie sulla giovane vittima: dalle prime informazioni, sembra che il suo nome fosse Giovanni Zanier e che avesse compiuto da poco 15 anni.

In aggiornamento