video suggerito

“Datemi i soldi o vi ammazzo”. Picchia e minaccia i genitori, arrestato ragazzo di 24 anni È accaduto a Pistoia, dove un uomo e una donna sono stati costretti a chiamare la polizia perché il figlio 24enne li aveva picchiati, pretendendo denaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pretendeva i soldi. E poiché i genitori non potevano continuare a darglieli, lui li ha picchiati arrivando a minacciarli di morte. Il rischio che la situazione, già molto grave, degenerasse è stato fortunatamente scongiurato dall'intervento degli agenti della squadra mobile di Pistoia, che erano stati allertati propri dalle vittime.

I poliziotti sono intervenuti tempestivamente, e lungo una strada di campagna hanno trovato un uomo e una donna terrorizzati. Gli uomini delle forze dell’ordine sono scesi dalla volante per verificare la situazione e hanno scoperto che erano stati proprio loro a dare l'allarme chiamando il 112. Una volta tranquillizzati i due hanno riferito agli agenti quello che era accaduto: l’uomo e la donna avevano appena avuto una violenta lite con il figlio di 24 anni che, infuriato, li aveva malmenati pretendendo dei soldi che i genitori non volevano dargli. I due, spaventati, erano scesi in strada per il timore che la situazione potesse ancora peggiorare.

Una volta appresa la situazione, la polizia è salita nell’appartamento insieme ai genitori per accertare lo stato emotivo del figlio, che si è di nuovo scagliato contro il padre e la madre insultandoli e minacciandoli. Il ragazzo era già stato segnalato meno di un anno prima per un episodio simile nei confronti del padre e in considerazione di quanto stava avvenendo è stato arrestato dalla polizia per il reato di maltrattamenti in famiglia.