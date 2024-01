I cani del vicino abbaiano troppo, pensionato tenta di ucciderli sparando 50 colpi con una carabina Un uomo di 64 anni è stato denunciato ai carabinieri di Reggio Calabria per aver sparato 50 colpi con una carabina dal balcone di casa. Il pensionato cercava di uccidere i 4 cani del vicino di casa, colpevoli secondo lui di “abbaiare troppo” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha tentato di uccidere i cani del suo vicino di casa, colpevoli a suo dire di abbaiare troppo. Il tutto è avvenuto a Reggio Calabria, dove un 64enne avrebbe sparato almeno una cinquantina di colpi con un fucile ad aria compressa contro i 4 cani da caccia del vicino di casa. Gli animali sono fortunatamente rimasti illesi e secondo quanto riporta il quotidiano Today, non avrebbe riportato danni neppure il capanno dove si trovavano gli animali. A trovare i proiettili a terra, nell'area antistante il proprio terreno, sarebbe stato il proprietario dei cani. L'uomo si è prima accertato dell'incolumità dei suoi animali e poi ha denunciato il fatto ai carabinieri.

Ai militari giunti sul posto, il 50enne ha spiegato di aver avuto più di una volta dissidi e diverbi con il vicino di casa che spesso lamentava l'abbaiare dei quattro cani. Più di una volta il 50enne e il 64enne avevano avuto liti accese sulla convivenza nel vicinato. "Non sopporto più i tuoi animali", avrebbe detto il pensionato durante una discussione avvenuta qualche giorno prima di aprire il fuoco contro il capanno.

Gli accertamenti sul tipo di pallini metallici rinvenuti e sulla traiettoria dalla quale erano stati sparati hanno consentito di individuare subito l'autore del gesto e di ricostruire la dinamica dei fatti. Il 64enne, infatti, avrebbe sparato da casa propria utilizzando una carabina di libera vendita compatibile con un fucile ad arma compressa. Insofferente per la presenza degli animali, il 64enne avrebbe aperto il balcone e tentato di colpirli utilizzando la carabina. Dopo aver effettuato tutti i rilievi del caso e le verifiche necessarie a ricostruire la dinamica dei fatti, oltre a denunciare l'uomo per la tentata uccisione degli animali, i carabinieri hanno ritirato in via cautelare tutte le sue armi.