Oggi l'ultima giornata di sciopero dei treni: disagi fino alle 21, orari garantiti Trenitalia e Italo Allo sciopero sta aderendo il personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. La protesta è stata indetta dai sindacati Cub Trasporti e Sgb nell'ambito delle complesse trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale e per richiedere l'adozione di misure più efficaci a tutela della sicurezza sul lavoro.

A cura di Davide Falcioni

Quella di oggi, domenica 13 ottobre, sarà una nuova giornata di disagi per migliaia di viaggiatori sulla rete ferroviaria italiana a causa dello sciopero iniziato alle 21 di ieri e programmato fino alle 21 di questa sera. Alla mobilitazione sta aderendo il personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. La protesta è stata indetta dai sindacati Cub Trasporti e Sgb nell'ambito delle complesse trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, a rilento da mesi, e per richiedere l’adozione di misure più efficaci a tutela della sicurezza sul lavoro.

I treni garantiti Trenitalia

Come ricorda Trenitalia sul suo sito i treni possono subire variazioni o cancellazioni.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: • fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

• fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. I treni di SAD delle linee Bolzano – Trento, Bolzano – Merano, Merano – Malles, Brennero – Bolzano – Merano e Bolzano – Fortezza – San Candido possono subire variazioni. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti. Maggiori informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili sugli altri canali web del Gruppo FS e Trenord, presso il personale di Assistenza clienti e le biglietterie.

A questo link i treni della Lunga Percorrenza garantiti in caso di sciopero. Attivo anche il call center gratuito 800 89 20 21.

L'elenco dei treni garantiti Italo

La mobilitazione riguarda anche i dipendenti di Italo, che sul suo sito nei giorni scorsi ha informato: "In vista della proclamazione di sciopero previsto dalle 21:00 del 12/10/2024 alle 20:59 del 13/10/2024 al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori di Italo, si pubblica la lista dei treni garantiti". Qui l'elenco completo.

Fasce non garantite per i treni Trenord

Dal canto suo Trenord ha fatto sapere che lo sciopero del 12 e 13 ottobre "potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di Trenord. Sabato sera 12 ottobre arriveranno a destinazione i treni con orario di partenza prevista entro le ore 21:00 e termine corsa entro le ore 22:00. Fasce orarie di garanzia non previste. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it".

I motivi dello sciopero: rinnovo contrattuale di sicurezza, diritti, lavoro

Lo sciopero è stato proclamato da Cub trasporti e Sgb per un rinnovo contrattuale di sicurezza, diritti, orari, salario e che imposti diversamente la visione del lavoro e del servizio ferroviario. "A essere chiamata in causa è l'organizzazione stessa del lavoro, sicurezza sul lavoro e sicurezza di esercizio non sono separabili. A dover cambiare è l'approccio alla sicurezza, deve cambiare il modo di lavorare e di concepire la manutenzione", affermano le sigle sindacali. "Con l'investimento mortale di Attilio Franzini all'alba del 4 ottobre nella stazione di San Giorgio di Piano alle porte di Bologna (linea per Venezia) – proseguono – si ripete quanto accaduto a Brandizzo. È evidente che nulla è stato fatto in merito al rafforzamento della sicurezza, anzi si prosegue con i tagli, le mancate assunzioni e redistribuzione dei carichi, gli accordi di peggioramento della vita e delle condizioni di lavoro, lo scarico di responsabilità con l'alibi dell'errore umano, nessun cambiamento di direzione rispetto al fondo di appaltizzazione".