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I bimbi nel bosco superano i test scolastici: i gemelli accedono alla seconda elementare, la maggiore alla quarta

I tre figli delle famiglia nel bosco hanno superato i test scolastici all’istituto di Palmoli. I gemelli andranno in seconda elementare e la maggiore in quarta.
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A cura di Maria Neve Iervolino
Catherine Birmingham
Catherine Birmingham

I tre piccoli Birmingham-Trevallion hanno superato i test scolatici che si sono svolti in questi giorni all'istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino, nell'Alto Vastese. I gemelli di 7 anni potranno andare in seconda elementare, mentre la figlia più grande che tra poche settimane compirà 9 anni potrà andare in quarta.

A confermare la notizia sono fonti ufficiali riportate da Repubblica. Adesso per i bambini si apre una nuova fase del loro percorso educativo e di vita. Questi test servivano per individuare le classi di riferimento dei piccoli e il programma che dovranno seguire il prossimo anno. Questo sia in vista di una possibile iscrizione alla scuola pubblicanel caso sarebbe quella di Palmoli, come ha appreso Fanpage.it – sia nell'ottica di proseguire con l'educazione parentale.

La scuola resta comunque un nodo centrale nel procedimento aperto dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila nei confronti dei genitori, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. La coppia a novembre si è vista sospendere la potestà genitoriale sui figli perché questi sono stati ritenuti dagli assistenti sociali poco socializzati con i coetanei e carenti dal punto di vista linguistico, dato che pur essendo nati in Italia non avrebbero parlato la lingua. Problemi sono emersi anche per le condizioni della loro abitazione nel bosco di Palmoli: un casolare privo di elettricità e acqua corrente.

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I piccoli sono stati quindi destinati a una casa famiglia di Vasto dove risiedono da allora. Fino a marzo abitava nella stessa struttura anche la madre, poi allontanata con ordinanza dei giudici perché ritenuta dannosa per il percorso dei figli.

Recentemente, però, tra i servizi sociali e la "famiglia nel bosco" si sarebbe instaurato un clima più disteso che avrebbe permesso un incontro all'interno della casa green messa a disposizione della coppia anglo-australiana proprio per poter riottenere i bambini in attesa dei necessari lavori di ristrutturazione del casolare.

I Birmingham-Trevallion si sono sempre detti contrari all'iscrizione dei figli alla scuola pubblica, definendo questa scelta un vero "trauma", ma negli ultimi mesi i consulenti di parte del loro team difensivo si sono mostrati più possibilisti, spiegando che la priorità è ricongiungere la famiglia. A questo scopo, l'avvocato Simone Pillon ha depositato una nuova istanza composta da 99 pagine in cui, oltre a ricostruire la vicenda da principio, evidenzia nuovi accertamenti.

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