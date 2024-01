“Ho mal di pancia”, bimba di 6 anni si accascia in classe, maestre la salvano al telefono col 118 Tutto è iniziato quando la piccola ha detto di aver mal di pancia. Poco dopo si è accasciata a terra in una scuola elementare di Biccari, nel Foggiano. “Se non ci fosse stata la collaborazione tra maestre e 118 la bambina sarebbe morta” hanno spiegato i sanitari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Momenti drammatici e concitati quelli vissuti in una scuola elementare di Biccari, nel Foggiano. Una piccola alunna dell’Istituto pugliese infatti si è sentita male improvvisamente in classe, accasciandosi al suolo e solo l’intervento tempestivo delle maestre ha evitato il peggio. Il fatto ha visto come protagonista suo malgrado una bambina di soli 6 anni che è stata vittima di una crisi epilettica tanto improvvisa quanto violenta che ha richiesto intubazione e ricovero.

Solo il sangue freddo di fronte alla terribile scena, la tempestività e la lucidità delle insegnanti ha permesso di salvare la bimba. Le docenti infatti hanno allertato il 118 e con le indicazioni dell’operatore sanitario al telefono le hanno praticato le manovre necessarie fino all’arrivo dei soccorsi medici sul posto.

“Se tutta la procedura precedente non fosse stata eseguita correttamente dal personale scolastico attraverso le direttive del medico di centrale, è quasi certo che la piccola non avrebbe superato la crisi” ha confermato il direttore della centrale operativa del 118 pugliese Stefano Colelli, aggiungendo: “È una bella storia di sanità. Se non ci fosse stata collaborazione, la bambina sarebbe morta”.

Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi e si è risolto solo con l’arrivo sul posto di un elicottero di emergenza del 118 che poi ha provveduto al trasporto della bimba all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. La piccola è stata ricoverata e resta in osservazione nell'ospedale del capoluogo pugliese ma fortunatamente è stata dichiarata fuori pericolo.

“Sono stati momenti concitati, difficili ma abbiamo cercato di mantenere la calma e di seguire con precisione tutto quello che la dottoressa della centrale operativa del 118 ci consigliava di fare" ha dichiarato una delle maestre presenti, rivelando l’accaduto. Tutto è iniziato quando la piccola ha detto di aver mal di pancia. La maestra le ha detto di andare in bagno ma poco dopo la piccola si è accasciata a terra in corridoio.

Dala scuola hanno subito chiamato il 118 ma purtroppo l’ambulanza più vicina era a 20 chilometri e soprattutto non era medicalizzata. Così dalla centrale operativa hanno subito allertato un elicottero da Bari con medico rianimatore. Nel frattempo però un medico ha dato tutte le indicazioni alle maestre per le prime manovre salvavita. Le docenti hanno eseguito alla lettera fino all’arrivo dei medici che hanno intubato la bimba.