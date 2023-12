Ha la febbre molto alta, bimba di 7 anni muore in ospedale a Palermo: indagini in corso La bambina è morta dopo essere stata portata al Buccheri dalla sua famiglia partita da Casteldaccia. Per capire cosa sia successo bisognerà attendere i risultati del riscontro diagnostico che verrà eseguito nei prossimi giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una bambina di sette anni di Casteldaccia è morta all'ospedale Buccheri La Ferla, a Palermo. La bambina, secondo quanto emerso finora, non aveva patologie note, ma i genitori l’avevano portata in ospedale per quella che sembrava una brutta influenza.

La piccola infatti aveva una febbre molto alta che non riusciva a scendere nonostante i farmaci e per questo i familiari preoccupati avevano deciso di caricarla in auto per portarla al Buccheri. Ma in ospedale i medici non hanno potuto far nulla: la bimba è morta nonostante i tentativi di rianimazione. Il suo cuore ha smesso di battere mentre arrivava in ospedale.

Per cercare di capire cosa sia accaduto bisognerà attendere i risultati del riscontro diagnostico che verrà eseguito nei prossimi giorni dopo il prelievo di alcuni campioni di tessuti, organi e del sangue. Sono stati gli genitori della bambina, dopo la richiesta della direzione ospedaliera del Buccheri La Ferla, ad acconsentire agli esami per cercare di capire cosa il perché del dramma.

Come riportano i quotidiani locali, stando a quanto accertato finora la bimba non aveva appunto patologie note, ciò che avevano notato i genitori era solo questa brutta febbre che non scendeva nonostante le cure. E quando i familiari si sono accorti che le sue condizioni stavano peggiorando hanno deciso di portarla subito in ospedale. Ma ogni tentativo di salvarla è stato inutile. Diverse le ipotesi avanzate sin da ora, dalla sepsi all’emorragia gastrica, ma le risposte potranno arrivare solo dai risultati degli esami.

Solo di qualche giorno fa una drammatica storia simile arrivava da Piacenza, dove la notte di Natale è morto in ospedale un bimbo di appena dieci mesi. Anche lui aveva febbre alta e difficoltà a respirare: per chiarire le cause del decesso è stata disposta l'autopsia.