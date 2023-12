Difficoltà respiratorie e febbre alta, bimbo di 10 mesi muore a Natale a Piacenza: via all’autopsia Sarà disposta l’autopsia sul corpo di un bimbo di 10 mesi morto la notte di Natale all’ospedale di Piacenza, dove era arrivato con febbre alta e difficoltà respiratorie. Il papà: “Il nostro piccolo è già in cielo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

149 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lutto a Piacenza, dove la notte di Natale è morto un bambino di soli 10 mesi è morto all'ospedale Guglielmo da Saliceto per quella che pare essere una polmonite. Ma, come ha riferito il papà del piccolo al quotidiano Il Piacenza, è stata ugualmente disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso.

La famiglia aveva portato il piccolo al pronto soccorso la notte di Natale visto che manifestava febbre alta e difficoltà a respirare. Insieme alla mamma e al papà anche il fratellino e la sorellina di poco più grandi. I medici lo hanno visitato e poco dopo ricoverato, ma le sue condizioni sono precipitate nel corso delle ore fino a quando non ne è stata dichiarata la morte.

"Abbiamo la certezza – ha detto il padre al quotidiano Il Piacenza – che il nostro bambino è già in cielo, fra le braccia della Madonna, e questo ci dà forza, coraggio e speranza", aggiungendo che "è stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Mostrava segni di grande spossatezza, respiro affannoso ma senza febbre. Per questo abbiamo contattato la pediatra che ci ha consigliato di portarlo all’ospedale".

Leggi anche Chi era Alberto Franzoi, il fisico nucleare e alpinista morto per una valanga in Val Fleres

Poi il tragico epilogo dopo il manifestarsi di uno scompenso respiratorio. Nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo, il cuore del piccolo ha smesso di battere. "Siamo una famiglia dai forti valori cristiani crediamo nella vita eterna e stiamo cercando di appoggiarci alla Chiesa, a Dio, nella preghiera e con il sostegno dei familiari e degli amici", ha concluso il papà. Il funerale dovrebbe tenersi giovedì 28 nella chiesa della Santissima Trinità alle 15.