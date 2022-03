Guerra Russia-Ucraina, dall’Italia vuole arruolarsi la figlia del marò Latorre “Ho chiamato chi di dovere per arruolarmi in Kiev”: scrive su Facebook Giulia Latorre, figlia del noto marò Massimiliano, coinvolto in una complessa vicenda in India.

A cura di Susanna Picone

“Buongiorno, ho chiamato chi di dovere per arruolarmi in Kiev”: a scrivere questo messaggio, cercando informazioni sulla pagina Facebook da circa 5000 membri “Italiani in Ucraina” è Giulia Latorre, la figlia del marò Massimiliano, uno dei due fucilieri di Marina per molti anni rimasto coinvolto in una complicata vicenda tra Italia e India e che solo di recente ha visto cadere le accuse nei suoi confronti. Giulia Latorre, che ricorda nel suo post su Facebook di avere "esperienza militare", spera di poter dare il suo contributo in Ucraina, invasa dalle truppe russe la scorsa settimana.

“Ho esperienza militare (congedata) ma continuerò a studiare per farne parte perché in Marina il limite massimo sono 2 anni in Vfp1. Ma avrò problemi con lo Stato italiano? L'unica mia paura è questa di non poter fare più concorsi una volta rientrata in Italia”, il messaggio di Giulia Latorre su Facebook.

La passione per la divisa di Giulia Latorre non è nuova: già alcuni anni fa in una intervista diceva di sperare di riuscire a entrare in Marina e di avere “da sempre in testa le Forze Armate”. “Faccio concorsi, mi preparo, mi alleno”, diceva la figlia del fuciliere di Marina. Negli ultimi giorni Latorre ha condiviso molti post sulla drammatica situazione che si sta vivendo in Ucraina. Di questa mattina l’ultima riflessione sul suo profilo Facebook: