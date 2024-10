video suggerito

Guasto a volo Ita Genova-Roma, 140 passeggeri a terra: problema tecnico all'impianto elettrico I passeggeri a bordo del volo Ita Airways AZ 1380 sono stati fatti scendere, dopo quasi un'ora, e ricollocati su altri voli anche se in diversi hanno perso le coincidenze.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Il volo Ita Airways AZ 1380, delle 7 del mattino, in partenza da Genova e diretto a Roma-Fiumicino, è stato cancellato per un problema tecnico all'impianto elettrico.

I 140 passeggeri già a bordo del velivolo, un Airbus 220, sono stati fatti scendere, dopo quasi un'ora, e ricollocati su altri voli anche se in diversi hanno perso le coincidenze. Uno dei viaggiatori ha spiegato che per quasi un'ora il comandante ha provato ad accendere i motori dell'aereo. Sarebbe già la terza volta in un anno che il velivolo dà problemi.

Molta confusione e difficoltà da parte del personale della compagnia aerea di bandiera italiana nel fornire spiegazioni su quanto stava succedendo e anche successivamente, quando i passeggeri si sono riversati verso i banconi per avere informazioni su altri voli.

Alcuni viaggiatori sono stati costretti ad annullare il viaggio. Come riporta Primo Canale, la mail che annuncia l'annullamento del volo sarebbe stata recapitata ai passeggeri circa due ore dopo l'annullamento del collegamento.

