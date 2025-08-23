“Grazie, scusate per il disturbo”: il rapinatore gentiluomo arrestato dopo due colpi in 8 minuti a Imola

“Grazie, scusate per il disturbo”: un 35enne ha rapinato due supermercati a Imola in 8 minuti. Armato di cutter e con “toni pacati”, ha svuotato i registratori di cassa portando via oltre 2mila euro. Fermato dai carabinieri, ha confessato anche altri colpi.

immagine d’archivio

Due rapine in meno di dieci minuti, entrambe con lo stesso modus operandi: volto coperto, taglierino in mano, abiti invernali nonostante la piena estate. Ma ciò che ha lasciato sorpresi non è stata solo la velocità dei colpi, quanto l’atteggiamento del rapinatore, rimasto calmo e addirittura cortese con le dipendenti minacciate.

L’uomo, un 35enne di Imola già noto alle forze dell’ordine e senza lavoro, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina aggravata e continuata.

Il primo colpo è scattato giovedì 21 agosto, poco prima delle due del pomeriggio, al supermercato MD di via 1° Maggio. Il malvivente si è avvicinato alle casse intimando: “Apri tutto, dammi i soldi”. Arraffati 661 euro, è risalito in auto ed è fuggito. Solo otto minuti più tardi, la scena si è ripetuta al Conad di via Benedetto Croce. In questo caso, con tono quasi garbato, ha detto alle commesse: “Buongiorno, aprite i cassetti e nessuno si fa male”. Terminato il colpo, che gli ha fruttato altri 1.364 euro, si è congedato ringraziando e scusandosi: “Grazie, scusate per il disturbo e buona giornata”.

La fuga, tuttavia, è durata poco. Individuato da una pattuglia mentre si allontanava a bordo della sua Citroën C3, l’uomo non ha opposto resistenza: sceso dalla macchina, si è inginocchiato con le mani alzate e ha ammesso subito le proprie responsabilità. Ai militari ha consegnato spontaneamente i contanti, i vestiti e l’arma utilizzata.

Durante l’interrogatorio, il 35enne ha inoltre confessato di essere l’autore di altre due rapine commesse pochi giorni prima, il 16 agosto, sempre a Imola, ai danni dei supermercati iN’s e Dpiù. In quelle circostanze aveva brandito un pugnale e si era impossessato di circa 520 euro. Per corroborare le sue parole, ha indicato ai carabinieri il punto esatto in cui aveva nascosto indumenti e arma, poi recuperati e sequestrati.

Ora si trova in carcere su disposizione della Procura di Bologna. La sua figura ha destato curiosità e inquietudine insieme: un rapinatore che alterna minacce armate a saluti educati, e che si arrende senza esitazione, come se avesse voluto da subito essere fermato.