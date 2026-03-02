Attualità
video suggerito
video suggerito

Grana Padano in pezzi richiamo dal commercio per presenza di corpi estranei: i lotti interessati

Oggetto del richiamo da supermercati e negozi sono i Bastoncini di Grana Padano DOP venduti a marchio Maestri Formaggiai in vaschette preconfezionate. Il richiamo per potenziale presenza di corpi estranei.
Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Due lotti di grana padano venduto in pezzettini già tagliati e preconfezionati sono stati richiamati dal commercio per un possibile rischio fisico per i consumatori a causa della sospetta presenza di corpi estranei nel prodotto. L’allerta alimentare è scattata nel weekend scorso con un avviso di richiamo pubblicato sul portale web del Ministero della salute dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Oggetto del richiamo sono i Bastoncini di Grana Padano DOP venduti a marchio Maestri Formaggiai in vaschette preconfezionate.

Nel dettaglio, il formaggio richiamato da negozi e supermercati è preparato e confezionato dalla ditta Colla S.p.A. nello stabilimento di Cadeo, in provincia di Piacenza. Si tratta di tocchetti di grana padano venduti in vaschette da 200 grammi ciascuna. I lotti interessati dal richiamo sono quelli con numero 0302 e 0501 e termine minimo di conservazione fissato al 13/04/26 e 26/04/26.

Come spiega l’avviso di richiamo datato 27 febbraio, il ritiro dal commercio delle vaschette di grana padano è scattato a titolo precauzionale per potenziale presenza di corpi estranei. Le vaschette oggetto dell’avviso sono state già richiamate dai banchi frigo ma i consumatori che avessero acquistato il prodotto con i lotti e le scadenze sopra segnalate sono pregati di restituirlo presso il punto vendita di acquisto. In caso di necessità, è possibile contattare l'azienda al seguente numero: +39 334 3358376 oppure tramite e-mail al seguente indirizzo: uff.qualita@collaspa.it

Leggi anche
Pericolo istamina nel tonno e listeria nella tartare, nuovi richiami alimentari: “Non consumare i prodotti”

Lo stesso Ministero della salute ha segnalato nelle stesse ore anche il richiamo precauzionale di un lotto ti Gorgonzola Dop Dolce, in questo caso l’allerta è per rischio microbiologico per presunta presenza di Listeria monocytogenes. Il formaggio oggetto del richiamo è venduto a marchio “Marca Oro Castelli” ed è prodotto dalla ditta “Nuova castelli spa” nello stabilimento di Garbagna Novarese. Il lotto interessato in questo caso è il numero L51603002 con termine minimo di conservazione fissato al 16-03-2026.

Immagine
Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
attacco
all'iran
Iran-Israele, conflitto si allarga al Libano. Teheran smentisce Trump: "Nessun negoziato"
Cosa succede ora che l'Iran ha chiuso lo Stretto di Hormuz e quali sono i rischi per l'economia mondiale
Cosa succederà in Iran dopo l’uccisione di Ali Khamenei e chi prenderà il suo posto
Attacco all'Iran, chiuso lo spazio aereo nel Golfo: migliaia di voli bloccati e ritardi in tutto il mondo
Perché l’Iran sta attaccando anche altri Stati arabi oltre a Israele
Crosetto bloccato a Dubai mentre esplode la crisi in Iran, M5S: "Si dimetta, serve responsabilità istituzionale"
Bloccati a Dubai 200 studenti italiani, Farnesina: "Sono al sicuro in hotel". Le famiglie: "Siamo preoccupati"
Pioggia di missili su Dubai, il racconto di un'italiana bloccata: "Aeroporto danneggiato, non sappiamo che fare"
Il racconto di una ragazza napoletana bloccata a Dubai: "All'improvviso abbiamo sentito dei boati"
Ali Khamenei, chi era la Guida Suprema dell'Iran uccisa nell'attacco Israele-Usa e cosa sappiamo sulla sua morte
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views