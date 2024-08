video suggerito

Gli chiede: "Ti ricordi di me?", poi lo accoltella. Gravissimo dipendente comunale di Bologna Un dipendente comunale di Bologna è stato accoltellato in un bar da un uomo di 57 anni ed è ora ricoverato in gravi condizioni. Non sono ancora noti i motivi del gesto, ma sembrerebbero essere legati alla precedente attività lavorativa della vittima come assistente sociale.

A cura di Davide Falcioni

foto di repertorio

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi a Bologna, dove intorno alle 14 e 30 un dipendente comunale è stato accoltellato da un uomo. I fatti sono avvenuti intorno alle 14 e 30, quando gli agenti della squadra mobile sono intervenuti nel circolo "Casa delle associazioni al Baraccano" in via Santo Stefano 119: qui un 57enne italiano, già noto alle forze dell'ordine per furto e lesioni personali, aveva appena sferrato diversi fendenti all'addome e agli arti superiori di un dipendente del Comune di Bologna utilizzando un coltello di circa 21 centimetri. Da quanto si apprende, l’aggressore prima di colpirlo avrebbe chiesto alla vittima: "Ti ricordi di me?".

A chiamare gli agenti è stato il barista del circolo, che ha fornito le descrizioni dell'aggressore che si era nel frattempo allontanato. L'uomo, rintracciato poco dopo in una strada vicina, con i vestiti intrisi di sangue, è stato trovato con 3 coltelli, di cui uno ancora insanguinato. La vittima, 63enne, è stata trasportata in codice 3 all'Ospedale Maggiore e sottoposta a intervento chirurgico. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Non sono ancora noti i motivi del gesto, ma sembrerebbero essere legati alla precedente attività lavorativa della vittima come assistente sociale.