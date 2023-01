Gli cade addosso il caffè: bimbo di 2 anni in ospedale con ustioni al volto, testa e torace Un bambino di 2 anni è ricoverato nel reparto di Chirurgia Pediatrica dell’ospedale civile di Pescara con ustioni di primo e secondo grado sul cuoio capelluto, al volto e al torace, dopo essersi ustionato con del caffè.

Immagine di repertorio

Brutto incidente domestico a Pescara, dove un bambino di appena due anni è finito in ospedale con gravi ustioni. Secondo quanto ricostruito, il piccolo è rimasto ustionato con del caffè bollente che gli è caduto accidentalmente addosso. Il piccolo è attualmente ricoverato nel reparto di Chirurgia Pediatrica all’ospedale civile di Pescara con una prognosi di trenta giorni, con ustioni di primo e secondo grado sul cuoio capelluto, al volto e al torace. Il bambino era arrivato nella prima mattinata in pronto soccorso: è stato stabilizzato e poi trasferito in reparto.

Sono troppo le piccole vittime delle ustioni. Secondo un report dell'ISS. l’1% di tutte le morti in età pediatrica è dovuto a ustioni. In particolare i bambini, soprattutto da 0 a 4 anni, sono insieme agli ultrasessantacinquenni i più esposti al rischio di incidente domestico, per diversi fattori. Sia perché trascorrono più tempo in casa, sia perché le acquisizioni motorie in questa fase della vita precedono la capacità di riconoscere ed evitare potenziali situazioni a rischio.

In Italia, sempre secondo i dati dell'Iss, muoiono circa 400 persone all’anno per ustioni, oltre il 70% di queste in ambito domestico. Nelle età pediatriche il 16% delle morti in casa sono secondarie a ustioni, più di metà delle quali relative a bambini fino ai 4 anni di età.

