Giovinazzo, Mercedes rubata in pieno centro, la gente filma e applaude: ira del sindaco sui social Il furto, avvenuto a pochi passi dal Municipio, è stato ripreso con il telefonino. L’allarme del primo cittadino del comune barese, Michele Sollecito: “Si portano via a rimorchio un’auto come se nulla fosse, siamo esasperati”.

A cura di Biagio Chiariello

Lascia sicuramente perplessi quanto avvenuto a Giovinazzo, in provincia di Bari: una auto di grossa cilindrata (una Mercedes Gle Coupè) è stata rubata in pieno centro in poco meno di un minuto. Il furto è stato immortalato in diretta con un telefonino: è avvenuto di sera nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II; mentre i ladri sono impegnati nell'operazione criminale si vedono delle persone a piedi che dirigono lo sguardo verso ciò che sta accadendo e almeno una vettura transitare in zona. E alla fine scatta anche l'applauso.

Non è chiaro se i giovani (pare un uomo e una donna) che hanno fatto il video abbiamo avvertito le forze dell'ordine prima di far partire la registrazione, fatto sta che il loro filmato è diventato virale nelle ultime ore.

Ed è arrivato anche negli uffici del Comune, peraltro situato a pochissimi passi dal luogo del furto col sindaco Michele Sollecito intervenuto per invocare maggiori controlli contro un fenomeno, quello dei furti d'auto, "tristemente noto" nel Comune a nord di Bari.

"Sotto Palazzo di Città, nella centralissima Piazza si portano via a rimorchio un’auto come se nulla fosse" ha scritto sui social il primo cittadino del comune pugliese. "Torneremo in Prefettura per chiedere nuovamente maggior controllo del nostro territorio, solo la maggior presenza dello Stato può intimorire questi malviventi che ormai non temono di agire anche dinanzi a persone che filmano le loro azioni" ha aggiunto.

"Poiché il fenomeno è tristemente noto spero e confido che l’attività investigativa possa chiudere il cerchio sulla committenza di questi furti. Siamo esasperati dall’inerzia e dall’ineluttibilità, possiamo e dobbiamo pretendere una risposta forte, questa delinquenza ci ferisce non solo nel breve ma anche nel lungo periodo minando la serenità di una comunità intera" ha scritto ancora il sindaco su Facebook.