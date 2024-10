video suggerito

Giove retrogrado fino al 4 febbraio 2025, cosa significa per i segni zodiacali e quali sono gli effetti Giove è diventato retrogrado nel segno dei Gemelli fino 4 febbraio 2025: un freno a mano per le energie, non sempre negativo! Pesci, Vergine, Sagittario e Gemelli saranno i segni che risentiranno maggiormente degli effetti di Giove retrogrado.

Il 9 ottobre 2024 il pianeta Giove è diventato retrogrado e continuerà a muoversi (apparentemente) all'indietro lungo il cerchio dello Zodiaco fino al 4 febbraio 2025. Procediamo con ordine: Giove è un pianeta semilento, ovvero, rispetto ai pianeti personali, si muove piuttosto lentamente. Giove resta in un segno zodiacale circa 13 mesi ed è entrato nel segno dei Gemelli il 25 maggio 2024 e ci resterà fino al 9 giugno 2025.

In astrologia ogni pianeta è un simbolo, e il pianeta Giove simboleggia la felicità, la fortuna, la leggerezza, l'abbondanza, l'abbandonarsi ai piaceri e all'ottimismo. Quando pensiamo ad una persona "gioviale", fin dai tempi in cui si dividevano le persone in 4 temperamenti, pensiamo a qualcuno che sia allegro, estroverso, socievole, pronto a vivere la vita nel modo migliore possibile con ottimismo e felicità. Proprio per questo motivo, ad esempio, quando noi astrologi siamo chiamati a dire quali saranno i segni fortunati di un anno che sta per iniziare, ci basiamo principalmente sulla posizione di Giove.

È normale che alcuni pianeti siano retrogradi per alcuni momenti dell'anno: questo fenomeno dipende dalla diversa velocità di movimento lungo la propria orbita dei vari pianeti rispetto alla Terra. Quindi, sia chiaro, la retrogradazione è un fenomeno che dipende strettamente dal nostro guardare al sistema solare dalla Terra. Tutti i pianeti sono retrogradi in alcuni momenti tranne, ovviamente, il Sole e la Luna. I pianeti lentisismi come Plutone sono retrogradi per quasi la metà dell'anno.

Cosa significa Giove retrogrado fino al 4 febbraio 2025

I pianeti retrogradi, chiariamo subito, hanno da sempre una cattiva fama: anticamente erano proprio visti come nefasti. Ora, l'astrologia contemporanea che si è molto aperta nella comprensione profonda anche grazie allo studio della psicanalisi, ha rivisto questa posizione: i pianeti retrogradi hanno una loro importante funzione. Mentre i pianeti quando si muovono in moto diretto hanno un ruolo attivo, ciascuno nel suo ambito di competenza e prendendo le qualità del segno che attraversano (Venere, l'amore, Mercurio, il pensiero, …), quando si muovono di moto retrogrado hanno un ruolo passivo. Anziché agire si fermano, ritornano sui loro passi, ripensano. Adesso abbiamo compreso quanto questa parte della nostra vita e della vita sociale sia fondamentale: riflettere, rivedere, soffermarci su quello che abbiamo fatto e provato è fondamentale.

Mentre Mercurio quando è retrogrado ci permette di ripensare, rivedere, fermarci a riflettere e analizzare anche i naturali dubbi, per Giove la questione è leggermente diversa. Giove è un pianeta estroverso di natura, forse il più estroverso di tutti, per questo il suo essere retrogrado è un po' più intenso.

Quando Giove è retrogrado gli effetti sulla società possono essere:

Maggiori difficoltà di comunicazione soprattutto a livello politico e sociale internazionale.

Minore diplomazia e tolleranza verso chi protesta, propone alternative, fa sentire le sue ragioni.

Brogli e confusione nelle situazioni politiche cruciali come importanti elezioni.

È un momento meno florido per l'economia e meno propizio per iniziare importanti progetti economici come grandi compravendite.

Le attività sociali umanitarie e di beneficienza sono meno attive e possono riscontrare maggiori problematiche.

I gruppi sociali, politici e di qualsiasi altro genere possono avere maggiori difficoltà a trovare accordi e ad esprimere le proprie ragioni al resto della società

In generale con Giove retrogrado si ha un periodo di minore abbondanza e minore sicurezza nel far valere le nostre ragioni e saperle spiegare all'esterno per coinvolgere.

Gli effetti di Giove retrogrado sui segni zodiacali

Per quanto riguarda i segni zodiacali che risentiranno maggiormente degli effetti di Giove retrogrado direi che si tratta di Pesci, Vergine, Sagittario e Gemelli soprattutto per chi in questi 4 segni zodiacali (i segni "cardinali") ha il Sole, l'Ascendente o la Luna tra il grado 10 e il grado 20, anche detto nella seconda decade. Per quanto riguarda il Sole stiamo parlando dei nati tra il 1 e l'11 giugno, tra il 2 e il 12 settembre, tra il 2 e il 12 dicembre e tra il 1 e l'11 marzo. Per la Luna e l'Ascendente dovete controllare nel vostro tema natale sia il segno zodiacale sia il grado.

Soprattutto Vergine, Sagittario e Pesci sentiranno ancora più intensa l'opposizione di Giove che già è attiva ma che nella sua fase retrograda intensifica l'insicurezza, il senso di abbandono, l'indolenza, l'asocialità e il rallentamento dell'intraprendenza ottimista.

Gli altri segni zodiacali che non ho citato sono meno interessati da questo Giove retrogrado dal punto di vista personale, lo saranno in quanto parte della società come ho raccontato sopra.