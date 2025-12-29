Giovane 26enne trovata morta in casa dalla madre: indagini in corso a Siena

Una ragazza di 26 anni è stata trovata morta in casa dalla madre, che ha allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. La giovane è stata trovata senza vita nell’abitazione di Acquacalda Pietriccio dove viveva.

Una 26enne trovata morta in casa a Siena

Una ragazza di 26 anni è stata trovata morta in casa nell'abitazione di Acquacalda Pietriccio ( Siena). A lanciare l'allarme è stata la madre della giovane e sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia di Stato, gli uomini della squadra mobile e della scientifica, che hanno effettuato una serie di rilievi nell'appartamento dove è stato rinvenuto il corpo.

La Procura ha disposto l'autopsia anche se, secondo le prime informazioni, la giovane sarebbe morta per cause naturali.

Sul cadavere della 26enne, della quale non si conoscono le generalità al momento, è stata disposta l'autopsia. Non sono state rese note le circostanze del decesso, mentre sono in corso le indagini.

