Attualità
video suggerito
video suggerito

Giovane 26enne trovata morta in casa dalla madre: indagini in corso a Siena

Una ragazza di 26 anni è stata trovata morta in casa dalla madre, che ha allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. La giovane è stata trovata senza vita nell’abitazione di Acquacalda Pietriccio dove viveva.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Gabriella Mazzeo
23 CONDIVISIONI
Una 26enne trovata morta in casa a Siena
Una 26enne trovata morta in casa a Siena

Una ragazza di 26 anni è stata trovata morta in casa nell'abitazione di Acquacalda Pietriccio ( Siena). A lanciare l'allarme è stata la madre della giovane e sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia di Stato, gli uomini della squadra mobile e della scientifica, che hanno effettuato una serie di rilievi nell'appartamento dove è stato rinvenuto il corpo.

La Procura ha disposto l'autopsia anche se, secondo le prime informazioni, la giovane sarebbe morta per cause naturali.

Sul cadavere della 26enne, della quale non si conoscono le generalità al momento, è stata disposta l'autopsia. Non sono state rese note le circostanze del decesso, mentre sono in corso le indagini.

Leggi anche
Melodee trovata morta dopo due mesi di ricerche: "Uccisa dalla madre, le ha sparato un colpo alla testa"

In aggiornamento

Attualità
23 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta
Siamo entrati nei boschi della droga di Rogoredo e San Donato, l’eroina costa 2 euro
Dal "binario" a via Orwell, quali sono le piazze di spaccio di Rogoredo e come funzionano
San Donato, il nuovo bosco della droga: "La bassezza umana della disperazione"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views