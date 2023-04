Giorgia partorisce nel parcheggio dell’ospedale aiutata dai passati: “Thiago aveva fretta di nascere” La storia di Giorgia, che ha partorito nel parcheggio dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli perché il suo bambino aveva fretta di nascere. È stata aiutata dal compagno e da altri passanti: “Non dimenticherò mai ciò che ognuno di loro ha fatto per noi”.

A cura di Ida Artiaco

Il suo bambino aveva fretta di nascere così non ha fatto in tempo ad arrivare in reparto ma ha dovuto partorire nel parcheggio dell'ospedale aiutata da alcuni passanti e dal compagno. È successo sabato scorso intorno alla mezzanotte davanti al Sant'Andrea di Vercelli, dove Giorgia Villa ha dato alla luce il suo Thiago in una location insolita e diversa dalla sala parto.

A raccontare quanto successo al Corriere della Sera è stata proprio la giovane che, dopo qualche attimo di panico, ha potuto abbracciare il suo bambino. Entrambi stanno bene.

"È stata un'emozione unica – ha raccontato Giorgia, già mamma di un bimbo di 2 anni -. Con un travaglio lampo di un’ora e mezza. Abbiamo fatto in tempo ad arrivare nel parcheggio dell'ospedale con uno di quei parcheggi che sembrava uscito da un film di azione. Solo in quel momento mi sono accorta che era tropo tardi per arrivare in reparto. Thiago voleva nascere. Ho sfoggiato anche un acuto che avrà fatto pensare ai presenti fossi “Maria Callas” e Ciro ha preso il piccolo letteralmente al volo. È stato lui ad accompagnarlo, dalle dottoresse per la sua prima visita. È stato molto coraggioso".

Come ha ricordato la ragazza, "quando siamo scesi di casa per andare in ospedale ci siamo trovati nel mezzo del caos del sabato sera: chissà che avranno pensato tutti quei ragazzini vedendo me con il pancione, urlante, e il mio compagno che partiva a razzo in direzione ospedale. In cinque minuti eravamo nel parcheggio del Sant’Andrea e due minuti dopo Thiago era già nato", ha continuato. La quale ha concluso ringraziando tutti coloro che hanno dato una mano in quella situazione così difficile. "Tutti ci sono stati vicini rendendo speciale questo momento. Non dimenticherò mai ciò che ognuno di loro ha fatto per noi", ha detto alla fine Giorgia.