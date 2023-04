Gioco tra ragazzini finisce male, 14enne precipita dal tetto di un capannone: è gravissimo Le condizioni del minore sono apparse subito molto gravi. Il ragazzino è stato intubato dai sanitari e portato in gravissime condizioni all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Dopo aver ascoltato i ragazzi che erano con lui, i carabinieri ipotizzano una bravata.

A cura di Antonio Palma

Un ragazzino di soli 14 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in disuso nel territorio del comune di Casale sul Sile, in provincia di Treviso. L’episodio nella sede di una vecchia azienda di legname in disuso dove si era riunito un gruppetto di alcuni adolescenti composto da quattro giovanissimi.

Secondo quanto ricostruito finora, erano in quattro nella struttura abbandonata quando nel pomeriggio di sabato è avvenuta la tragedia. All'origine dell'incidente probabilmente un gioco tra amici, forse una sfida tra ragazzini ma ad un tratto la copertura della struttura ha ceduto e in pochi attimi il pomeriggio spensierato si è trasformato in dramma.

Il quattordicenne è precipitato da un’altezza di circa dieci metri finendo sul pavimento in cemento all’interno della struttura, ora sequestrata dai carabinieri che hanno chiuso gli accessi per effettuare le opportune verifiche.

A lanciare l’allarme sono stati gli stessi ragazzini amici dell’adolescente che hanno assistito alla caduta. Sul posto è accorso il personale del suem 118 oltre a vigili del fuoco e carabinieri. Le condizioni del minore sono apparse subito molto gravi. L’impatto al suolo infatti è stato violentissimo. Il ragazzino è stato intubato dai sanitari e portato in ospedale con di massima gravità. In ospedale a Treviso il giovane si trova ora ricoverato in prognosi riservata.

Dopo aver ascoltato i ragazzi che erano con lui e fortunatamente non sono stati coinvolti dalla caduta, i carabinieri ipotizzano una bravata. I ragazzini avrebbero deciso di scavalcare le recinzioni per salire più in alto possibile sul complesso industriale, scalando i due piani e il torrione che li sovrasta.

Una pratica che, stando al racconto dei residenti della zona, pare non fosse nuova tra i ragazzi del posto. “Avevamo più volte denunciato la presenza di ragazzini nell'ex fabbrica. Eravamo preoccupati e avevamo purtroppo ragione di esserlo” hanno dichiarato alla Rai i residenti.