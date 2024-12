video suggerito

Giallo ad Ancona, 20enne trovato morto in una camera d’albergo: la fidanzata che era con lui dà l’allarme Un ragazzo di 20 anni è stato trovato morto nel bagno della stanza d’albergo di Ancona dove aveva trascorso la notte con la fidanzata. Potrebbe trattarsi di un gesto volontario. Indagini in corso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

Giallo ad Ancona, dove questa mattina un giovane di 20 anni è stato trovato morto nella stanza d'albergo dove aveva trascorso la notte insieme alla fidanzata. A dare l'allarme è stata proprio quest'ultima che al risveglio ha notato che il giovane non senza vita nel bagno.

Da una prima ricostruzione, i due si trovavano all'hotel della Vittoria, in via Filzi, dove sono rientrati la scorsa notte intorno alle 02.30 dopo un giro per locali. Sembrerebbe si sia trattato di un gesto volontario. Sul posto la polizia e la squadra della scientifica, automedica del 118 e operatori della Croce Gialla di Ancona. Le indagini sono in corso.

In aggiornamento.