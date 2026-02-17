Giallo a Torino, uomo muore sgozzato in strada: accanto al corpo un coltello, cellulare e portafogli

Immagine di repertorio

Giallo a Torino, dove ieri sera intorno alle 21 un uomo è stato trovato morto, sgozzato, in una strada del quartiere Santa Rita, alla periferia sud del capoluogo piemontese. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Mobile della polizia, guidata dal dirigente Davide Corazzini, la polizia scientifica e i carabinieri per i rilievi del caso.

Stando a quanto accertato il delitto è stato commesso in via San Marino, all'altezza del civico 133: accanto al cadavere vi erano un coltello – la presunta arma impiegata dall'assassino – il cellulare e il portafogli, oggetti che farebbero escludere l'ipotesi della rapina. La vittima aveva 58 anni e al momento non ne sono state rese note le generalità.

Come spiega La Stampa l'allarme è stato lanciato intorno alle 21 quando un passante, forse un residente della zona che stava rientrando a casa dopo il lavoro, ha chiamato i soccorsi riferendo della presenza di "un uomo agonizzante a terra". Quando però il personale del 118 è arrivato sul posto, nel giro di pochi minuti, per la vittima non c’era ormai più niente da fare.

L'omicidio è stato commesso in una zona periferica ma non isolata, anzi piena di negozi e con un continuo via vai di persone: nessuno però al momento sembra aver visto niente. Le indagini sono appena agli inizi, e a condurle sono gli investigatori della Squadra mobile, guidata dal dirigente Davide Corazzini. Nella tarda serata di ieri sono stati effettuati i primi rilievi, con il supporto della polizia scientifica. Nelle prossime ore verranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e si ascolteranno eventuali testimoni. Al momento nessuna ipotesi è esclusa.