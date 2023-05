Giallo a Rimini, 36enne muore cadendo da balcone di un residence: trovati vetri rotti nell’appartamento A Rimini una transessuale brasiliana di 36 anni è morta cadendo dal balcone al sesto di un residence in via Cariddi. Indagini in corso, nessuna pista esclusa: la vittima era nuda al momento della tragedia, ad eccezione di una canotta, all’interno dell’appartamento una finestra rotta e pezzi di vetro sul pavimento.

A cura di Ida Artiaco

Giallo a Rimini, dove una transessuale brasiliana di 36 anni è morta cadendo dal sesto piano di un residence in via Cariddi, traversa di viale Regina Elena. Un volo di una decina di metri, che è risultato fatale alla donna, deceduta sul colpo.

È successo ieri intorno alle 14.50. Sul posto, oltre all'ambulanza del 118, si sono precipitati anche i carabinieri della compagnia di Rimini e del nucleo investigativo del comando provinciale. Il corpo senza vita della 36enne è stato trovato sull'asfalto in una pozza di sangue, in corrispondenza del balcone dell'appartamento al sesto in piano che aveva preso in affitto e nel quale – stando a quanto emerso – pare esercitasse la prostituzione.

Al momento non è esclusa nessuna ipotesi. Per vederci chiaro, come riporta Il Resto del Carlino, verrà disposta l'autopsia, che potrebbe aiutare a ricostruire la dinamica di quanto successo. Tutte le piste sono al vaglio dei militari dell'Arma: da quella del suicidio ad una caduta accidentale, avvenuta magari sotto l'effetto di alcol o droga, fino ad arrivare all'omicidio.

Ciò che è certo è che la 36enne era quasi completamente nuda, fatta eccezione per una canottiera. Le gambe risultavano integre e, stando ai primi accertamenti, la traiettoria della caduta non risulterebbe compatibile con la decisione di gettarsi volontariamente dal terrazzo. Presentava anche ferite da taglio precedenti alla caduta.

Al loro arrivo gli inquirenti, che sono coordinati dalla Procura di Rimini, non hanno trovato nessuno nell'appartamento della vittima, nonostante inizialmente si erano diffuse voci sulla presenza di un'altra persona. Tutto sembrava in ordine, fatta eccezione per la finestra rotta e pezzi di vetro sul pavimento.

Sono stati sentiti diversi testimoni, inclusi alcuni turisti e persone residenti nella zona, uno dei quali ha raccontato di non aver sentito nulla nei momento immediatamente precedenti alla tragedia.