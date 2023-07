Pescara: cadavere di un uomo trovato in un bagno dell’ospedale Il corpo è stato rinvenuto questa mattina intorno alle 10 e 30 in un bagno all’ottavo piano dell’ospedale di Pescara.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Il cadavere non ancora identificato di un uomo è stato trovato in un bagno dell'ospedale di Pescara nella mattinata di oggi, lunedì 3 luglio. Stando alle prime informazioni il rinvenimento è avvenuto intorno alle ore 10:30 all'ottavo piano dell'edificio, in un bagno nei pressi dell'ambulatorio dove vengono eseguite le ecografie. Sul posto oltre al personale della Asl è presente la polizia che sta eseguendo le indagini del caso.

Secondo quanto riferito dalla polizia il corpo apparterrebbe al 44enne A.M., di cui erano state perse le tracce alcuni giorni fa. L'uomo si sarebbe suicidato nella toilette per ragioni che non sono ancora note; di certo, comunque, non si trattava di un degente della struttura sanitaria ma di un esterno.

