È giallo a Genova dove un uomo senza vita è stato ritrovato all'interno della pineta del quartiere residenziale di Arenzano. Si tratterebbe, secondo le prime indiscrezioni, di un assicuratore libero professionista residente nella zona, di cui non sono state rese note le generalità, il quale era stato a una festa in casa di amici. Al momento non si esclude nessuna ipotesi dal malore all'aggressione, e sul caso stanno indagando i carabinieri, anche perché il cadavere presenta una ferita alla testa che tuttavia potrebbe averla provocata anche una caduta accidentale. Con sé aveva i documenti, il cellulare e i soldi. A dare l'allarme è stato il guardiano della pineta, che si trova in via del Lucertolone. Il pm Valentina Grosso ha disposto l'autopsia per ricostruire la dinamica di quanto successo.

Sempre a Genova, poco più di un mese fa, era stato trovato il cadavere di un uomo nelle acque di Voltri. Gli uomini della Capitaneria di Porto di Genova hanno provveduto al recupero del corpo e a riportarlo a riva. L’uomo non aveva documenti, ma aveva una ferita sospetta alla testa. Per questo era stata disposta l’autopsia ed aperto un fascicolo per omicidio, non essendo esclusa nessuna ipotesi, anche se la pista più battuta era quella del suicidio.

