Giallo a Civitanova, Francesco trovato morto nella sua stanza d'albergo: aveva 29 anni, disposta l'autopsia Un ragazzo di 29 anni, Francesco S., è stato trovato in un albergo nel centro di Civitanova Marche dove alloggiava da due giorni: a lanciare l'allarme i dipendenti dell'hotel preoccupati perché il giovane avrebbe dovuto fare il check out ma non si è presentato. Venerdì l'autopsia.

A cura di Ida Artiaco

È stata disposta l'autopsia sul corpo di un ragazzo di 29 anni, Francesco S., trovato morto in circostanze da chiarire in una stanza d'albergo a Civitanova Marche, nella centralissima via Matteotti. Il giovane, originario della stessa città in provincia di Macerata, è stato rinvenuto cadavere dal personale dell'hotel, che era andato a controllare la situazione dal momento che avrebbe dovuto fare il check out ma non si è mai presentato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Civitanova per gli accertamenti funzionali ad accertare l'accaduto.

La vittima – secondo quanto ricostruito finora – si trovava nell'albergo da circa due giorni, dalla serata di lunedì, e oggi avrebbe dovuto lasciare la stanza: il 29enne però non si è presentato alla reception per il check out e, per questo, addetti dell'albergo sono andati a verificare cosa fosse successo, trovandolo morto nella stanza. Tra le ipotesi relative alle cause del decesso anche quella di un malore fatale, ma risposte più dettagliate, come richiesto dal pm di turno, potranno arrivare solo con i risultati dell'esame autoptico, in programma per il prossimo 27 settembre. Esclusa la pista della morte legata ad azioni violente.

L'avvocato Maria Cristina Tasselli, che in passato aveva assistito la vittima, giunta sul posto ha dichiarato alla stampa locale: "Sono molto dispiaciuta, lo reputo un evento veramente sorprendente. Lavorava, faceva volontariato in un canile. Un ragazzo simpatico, socievole. Non avrei mai pensato che mi avrebbero chiamato per dirmi che era morto. Sulle cause della morte aspettiamo quello che dirà l'autopsia".