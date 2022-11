Giada Libro e la disabilità raccontata su TikTok: “Così supero le cattiverie dopo 17 interventi” Giada è una ragazza disabile con la paralisi cerebrale infantile. Ha deciso di aprire un canale su Tik Tok per raccontare le sue giornate, parlare con ironia della sua disabilità cercando di aiutare gli altri ad accettarsi.

A cura di Francesco Bunetto

Giada Libro è una ragazza disabile con la paralisi cerebrale infantile a livello motorio. Vive in Sicilia, a Ragusa e ha 21 anni. Ha deciso di aprire un canale su Tik Tok per raccontare la sua disabilità con ironia e normalità. Ha subito 17 interventi e ha superato le barriere dei pregiudizi e delle cattiverie perché ha trovato il modo di aiutare i suoi follower.

Sul suo canale Tik Tok Giada Libro cerca di dare aiuto, conforto e sostegno parlando della Paralisi Cerebrale Infantile che l'ha colpita a livello motorio. Nonostante le sue condizioni di salute e un’infanzia difficile trascorsa tra le corsie degli ospedali, ha affrontato e superato 17 interventi chirurgici. Quando ha scaricato Tik Tok i suoi video hanno subito riscontrato successo. "Ho scaricato Tik Tok per curiosità – racconta Giada – poi ho visto che c'erano video con i balletti. Io, a causa della mia disabilità che mi ha colpito a livello motorio e che comporta ad avere poco equilibrio, poca resistenza, ho pensato di poter contribuire aiutando gli altri e parlando della mia disabilità con ironia e normalità".

Giada quando parla della sua disabilità su Tik Tok si sente libera come una farfalla perché sente davvero con il cuore di aiutare gli altri. Ha scritto un libro autobiografico e donerà il ricavato all'ospedale di Ragusa. "So che non posso cambiare il mondo – ha detto Giada – ma nel mio piccolo aiutare qualcuno a me fa sempre piacere. Nel mio profilo Tik Tok – continua – mi seguono molte persone disabili e mi ringraziano tantissimo e mi dicono che sono una forza. Se questi social li possiamo utilizzare per qualcosa di positivo – dice Giada – facciamolo e quindi ho deciso di intraprendere questo percorso".

Giada, nonostante la sua infanzia difficile a causa dei 17 interventi e del bullismo, trasmette un forte messaggio di forza e speranza ai suoi follower augurandosi che un giorno la disabilità possa essere ricchezza per tutti. "Ho aiutato tante mamme di bambini disabili – ha detto Giada – mi hanno sempre ringraziata e apprezzata. Per me ogni mio follower è importante perché ci completiamo l’uno con l’altro, loro insegnano qualcosa a me e io imparo qualcosa da loro – continua – la disabilità non è un limite ma un’opportunità che la vita ti offre e quindi bisogna coglierla sempre con il sorriso. È importante avere una famiglia che ti appoggia sempre – conclude – ci sono ragazzini e ragazzine che non hanno avuto la mia stessa fortuna perché per i propri genitori è stata una vergogna avere un figlio con una disabilità, per questo vorrei dire a loro di supportare i loro figli e di aiutarli e non li metterli in un angolino, perché hanno bisogno del vostro aiuto. Entrambi vi dovete dare forza".