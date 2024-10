video suggerito

Gennaro Fiscarelli esce con un amico e scompare: trovati il telefono e l'auto carbonizzata del 32enne Sono stati trovati il telefono e l'auto carbonizzata di Gennaro Fiscarelli, il 32enne scomparso il 5 ottobre a Cerignola, in provincia di Foggia. Il giovane sabato era uscito con un amico, ma di lui si sono perse le tracce quando, dopo averlo salutato, avrebbe dovuto fare rientro a casa.

A cura di Eleonora Panseri

Gennaro Fiscarelli, 32 anni, scomparso

Sono stati trovati il telefono e l'auto carbonizzata di Gennaro Fiscarelli, il 32enne scomparso il 5 ottobre a Cerignola, in provincia di Foggia. L'auto, una Fiat Bravo, è stata rinvenuta in una zona di campagna, in contrada Scarrafone, completamente distrutta dalle fiamme.

Ieri, lunedì 7 ottobre, la madre del giovane ha formalizzato la denuncia di scomparsa e sempre ieri il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale per le ricerche del giovane.

"Chiunque sia in possesso di informazioni utili, è invitato a contattare i servizi di emergenza al numero unico 112 o alla centrale operativa della Polizia Locale al numero 0885410222″, si legge in un post diffuso su Facebook dal Comune.

Nelle operazioni di ricerca sono impegnati i Vigili del fuoco con la squadra del distaccamento di Cerignola, l'Ucl con personale Tas, il personale Saf, Sapr e Cinofili, Carabinieri, Polizia e Volontari della protezione civile. Al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella dell'allontanamento volontario.

Secondo quanto è emerso finora, il giovane era uscito nella serata di sabato 5 ottobre con un amico, la cui testimonianza è stata già raccolta fagli investigatori, e aveva partecipato fino a tardi alla Notte dello sport, un evento in corso a Cerignola. Di lui si sono poi perse le tracce quando, salutato l'amico, avrebbe dovuto fare rientro a casa.